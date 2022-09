Feuerinferno im Landkreis Verden: Tausende Strohballen brennen in Thedinghausen

Von: Johannes Nuß

Im Landkreis Verden ist am Freitagmorgen ein Strohlager mit tausenden Strohballen in Flammen aufgegangen. Anwohner sollen Türen und Fenster schließen.

Update von Freitag, 2. September 2022, 9:10 Uhr: Thedinghausen – Seit Freitagmorgen brennt in der Gemeinde Thedinghausen im Landkreis Verden ein Lager mit mehreren tausend Strohballen lichterloh. Wie es heißt, befindet sich die brennende Fläche in direkter Nachbarschaft zu einem Bauernhof im Ortsteil Eißel. Eine Rauchsäule ist weithin über der Ortschaft sichtbar, berichtet die Feuerwehr am Freitagmorgen.

Feuerinferno im Landkreis Verden: Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten

Die Dorfstraße ist momentan gesperrt und die Anwohner werden per Durchsagen im Radio dazu aufgefordert, die Fenster und Türen geschlossen zu halten. 160 Einsatzkräfte mehrerer umliegender Feuerwehren sind vermutlich noch bis zum Nachmittag, wenn nicht sogar bis in die Nacht damit beschäftigt, das gepresste Stroh auseinanderzufahren und abzulöschen.

Ein Strohlager in Thedinghausen hat am Freitagmorgen Feuer gefangen. © Nord-West-Media TV

Gut 1000 weitere Strohballen konnten von den Landwirten der Region in Zusammenarbeit mit den Einsatzkräften vor dem Brand geschützt werden, berichtet das Portal nwm-tv.de. Mit Traktoren und Radladern wird das brennende und qualmende Stroh derzeit auf einer angrenzenden Fläche auseinandergefahren und mit Wasser abgelöscht. Die Schadenshöhe dürfte, auch wenn es sich „nur“ um Strohballen handelt, allein aufgrund der Menge an verbrannten Stroh beträchtlich ausfallen.

Der unmittelbar an den Brand angrenzende Bio-Bauernhof, der neben dem Milchviehbetrieb auch einen Hofladen und eine Bio-Eisproduktion aus der hofeigenen Milch betreibt, kann zwar vor den Flammen geschützt werden. Doch auch für den Landwirt dürfte die Vernichtung des für den Winter eingelagerten Strohs zu massiven Problemen führen.

Feuerinferno im Landkreis Verden: Tausende Strohballen brennen in Thedinghausen

Erstmeldung von Freitag, 2. September 2022, 9:01 Uhr: Thedinghausen – Im Ortsteil Eißel von Thedinghausen (Landkreis Verden) in Niedersachsen ist am frühen Freitagmorgen ein Feuer in einem Strohlager ausgebrochen. Aktuell brennen dort rund 3000 Strohballen auf einem Feld, wie das Portal nwm-tv.de berichtet.

Aktuell ist die Feuerwehr mit etwa 160 Kräften vor Ort, heißt es. Laut Aussagen der Feuerwehr werden die Löscharbeiten bis weit in den Freitagnachmittag andauern.

Durch die Straßen in Eißel ziehen dicke Rauchschwaden, sodass die Anwohner der Wohnsiedlung durch die Rettungskräfte gebeten werden, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

