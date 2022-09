Festschrift zum 50. Geburtstag der Samtgemeinde Thedinghausen erschienen

Von: Philipp Köster

Teilen

Verwaltungschefin Anke Fahrenholz und Grafiker Harald Hemmje mit der Festschrift „So war das!“ © Köster

Samtgemeinde – Um als Spätgeborener eine Ahnung davon zu bekommen, wie es verwaltungstechnisch in den 1960er- und 1970er-Jahren zuging, schaut man sich am besten im Internet in der ARD-Mediathek den NDR-Beitrag „Extrawürste“ von 1963 an. Darin geht es um das Dorf Thedinghausen, das von Braunschweig aus regiert wird. Ein Amtmann aus der Löwenstadt erledigt da im Hinterzimmer des Gasthauses Niedersachsen einmal alle vier Wochen Dinge der Kreis-Verkehrsbehörde (www.ndr.de/geschichte/ndr_retro/Extrawuerste-fuer-Thedinghausen,nordschau682.html).

1972 hatten diese und andere Skurrilitäten ein Ende. Die Geschichte Thedinghausens (und Emtinghausens) als Braunschweiger Exklave(n) war ebenso mit der großen Gebietsreform vorbei wie die Zugehörigkeit von Riede und Felde zum Altkreis Grafschaft Hoya. Fünf zum Teil soeben selbst erst neu zusammengefügte Gemeinden aus verschiedenen Gebietskörperschaften und Regierungsbezirken bildeten nun das Konstrukt der Samtgemeinde. Ein Konstrukt, das sehr gut läuft, wie der Zeitzeuge und langjährige Samtgemeindebürgermeister Gerd Schröder vor Kurzem bilanzierte.

Natürlich weint man (oder frau) hier und da noch die ein oder andere Träne den alten Bindungen nach und schaut wehmütig auf das BS- oder SY-Kennzeichen auf dem alten Trecker im Schuppen. Doch im Grunde haben sich die meisten mit der Samtgemeinde arrangiert. „Wenn es nur keine Einheitsgemeinde wird“, lautet jedoch der mahnende Ruf vor allem aus Blender und Riede.

Der 50. Geburtstag der Samtgemeinde wird morgen und auch im Rahmen des Thänhuser Marktes am Freitag groß gefeiert (weitere Information dazu unten auf der Sonderseite). Druckfrisch herausgekommen ist eine bunte Festschrift zum Geburtstag. Unter dem Titel „So war das!“ kann man auf fast 80 Seiten „Geschichten zur Entstehung der Samtgemeinde Thedinghausen“ lesen. Dieser Untertitel verdeutlicht schon, dass es sich nicht um eine zahlengenaue Chronik handelt. Sondern der für das Heft verantwortliche Arbeitskreis mit Altbürgermeister Gerd Schröder, Grafiker Harald Hemmje, Tourist-Info-Chefin Imke Meyer sowie Redakteurin (und Kreiszeitungsmitarbeiterin) Maren Hustedt hat sich seit Beginn des Jahres verschiedene thematische Aspekte herausgepickt, die zur Bildung der Samtgemeinde geführt haben. Dazu ging es noch weiter in die Historie, genauer gesagt ins 17. Jahrhundert. Denn bekanntermaßen gehörten Thedinghausen, Emtinghausen und Bahlum mehr als 300 Jahre zu Braunschweig.

Daneben findet natürlich auch Erwähnung, warum 1972 auch Riede und Felde zur Samtgemeinde vom Altkreis Grafschaft Hoya nach Verden und zur Samtgemeinde kamen, warum aber Schwarme nicht. Zu lesen sind Anke Fahrenholz zufolge viele Anekdoten und „groteske Blüten der Verwaltungsbürokratie“, wie es in dem Heft heißt. Und damit ist noch nicht einmal gemeint, dass Fahrenholz und Layouter Hemmje gebürtige Kreisbraunschweiger sind.

Darüber hinaus stellen die vier ehrenamtlichen Bürgermeister ihre Gemeinden vor. Und auch die „Perle der Weserrenaissance“, das Schloss Erbhof, und das Rathaus finden Erwähnung. Wie es sich für ein „magazinig“ gestaltetes Heft gehört, sind viele historische Bilder aufgeführt, die zum Teil aus dem Samtgemeindearchiv und aus dem des Heimatvereins stammen. Und das Layout von Harald Hemmje ist in den knallig-bunten Farben der 1970er-Jahre gehalten, wie man sie noch von alten Tapeten oder Badezimmerkacheln kennt.

Von Philipp Köster