„Fest lebt von ehrenamtlicher Arbeit“

Riede – Anlässlich der Generalversammlung des Schützenvereins Riede am Freitagabend in der Schützenhalle konnte Vorsitzender Ingo Behlmer die amtierende Majestät Andreas Schumacher leider nicht begrüßen. Er spielte Theater in Felde, hatte aber Grüße ausrichten und sich zudem nicht lumpen lassen. Der so gesicherte Durstlöscher sorgte für zufriedene Gesichter.

Das eigene Schützenfest sei wieder einmal der absolute Renner im weiten Umkreis gewesen, so Behlmer in seinem Jahresbericht. Eine Woche nach dem eigenen Fest waren die Rieder Grünröcke mit einer großen Abordnung zu Gast in Felde beim Kreisverbandsschützenfest „Weser-Eyter“. Schweinefleisch-Preisschießen, Haxenessen, Weihnachtsfeier sowie der Kreiskönigsball gehörten zu einem ereignisreichen Jahr. Aktuell hat der Verein 279 Mitglieder.

„Das Schützenfest lebt von der ehrenamtlichen Arbeit“, so Schatzmeister Michael Weigel und nannte als Beispiele Zeltaufbau und Abbau, Einrichtung, Kaffee und Kuchen. Der Einsatz der Vereinsmitglieder sorgt so für eine gesunde Kasse. Was aber auch nicht verkehrt ist: Für die kommenden Jahre hat man die Sanierung des Hallendachs ins Auge gefasst.

Sportleiter Enno Ehlers berichtete über die vielfältigen schießsportlichen Aktivitäten auf Kreis-, Bezirk- und Landesmeisterschaften. Zahlreiche erste Plätze zeugten hier von einer hervorragenden Treffsicherheit. Auch bei verschiedenen Pokalschießen und Rundenwettkämpfen standen die Rieder Schützinnen und Schützen oft in der ersten Reihe.

Zum Jugendbereich erklärte Jugendsportleiter Jens Otten, das in der Gruppe 23 Kinder und Jugendliche sehr aktiv sind und sich bis hin zur Landmeisterschaft qualifizierten.

Für seine seit vielen Jahren engagierte und erfolgreiche Arbeit im Seniorenbereich erhielt Johannes Schierloh den attraktiven „Weser-Eyter-Ehrenpreis“. Für 40-jährige Mitgliedschaft wurden Jens Otten und Heinrich Rügge ausgezeichnet.

Enno Ehlers kürte die neuen Vereinsmeister: LG-Freihand Maik Fitz, LG-Auflage Damen Gaby Kreutzgrabe, LG-Auflage Herren Jens Otten, LG-Mix-Team Sabine Lewinski und Maik Fitz. KK-Auflage Damen Petra Othersen, KK-Auflage Herren Jens Otten, Luftpistole Christoph Kramer, Luftpistole-Auflage Cord Otten und Vereinsmeister der Nichtsportschützen wurde Holger Wolle. Beim Biathlon der Damen siegte in der Gruppe A Gaby Kreutzgrabe, in der Gruppe B Eva Hornschuch..

Schnell waren die Wahlen abgehandelt, einstimmig wieder gewählt wurden Schatzmeister Michael Weigel, Schriftführerin Anne Eggers und Sportleiter Enno Ehlers. Außerdem wurde der gesamte erweiterte Vorstand en bloc einstimmig in den Ämtern bestätigt. Zum kommenden Schützenfest am 18. und 19. Juli erklärte Ingo Behlmer, das alle Schausteller bereits wieder bestellt wurden.

Leichte Änderungen erfuhr die Vereinssatzung, die nach Verlesung durch die Schriftführerin Anne Eggers von den anwesenden Mitgliedern beschlossen wurde. Die Mitgliedsbeiträge bleiben unverändert. Beschlossen wurde, das Ehrenmitglieder, die das 70. Lebensjahr vollendet haben und mindestens zehn Jahre dem Verein angehören, den halben Erwachsenen-Beitrag zahlen.

„Endlich“, hieß es, als Ingo Behlmer ankündigte, dem Schützenkönig von 2015, Matthias Drees, an seinem Haus im neuen Wohnort Bürdenbach (Rheinland-Pfalz), die Königsscheibe anzubringen. Drees war damals aus beruflichen Gründen mit seiner Familie in den Süden gezogen. Die Aktion soll am Samstag, 25. April, stattfinden. Die Fahrt erfolgt per Bus, Abfahrt ist um 6 Uhr, die Rückkehr erfolgt um 18 Uhr, so die Planung.

Wer dabei sein möchte, sollte sich innerhalb der nächsten 14 Tage beim Vorsitzenden Ingo Behlmer (Telefon 1416) verbindlich anmelden. Abschließend wurden noch einige Termine genannt: 20. März Bezirksdelegiertentagung bei Mügge in Bruchhausen-Vilsen, 21. März Aktion „Saubere Landschaft“, 7. Juni Fahrradtour mit Spargelessen in Schierloh’s Gasthaus in Felde, 10. Mai Kreisverbandsschützenfest in Di-Do-Ho. Am 25. und 26. Juli nehmen die Rieder am Schützenfest in Felde teil.