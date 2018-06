Ferienprogramm: Ab Freitag Anmeldungen möglich

Thedinghausen - Das Ferienprogrammheft der Samtgemeinde ist fertiggestellt. Auf die daheimgebliebenen Kids warten wieder zahlreiche Angebote – von Angeln über Ausflüge, Bowling, Essen vom Bauernhof, Feuerwehraktionen, künstlerische und kreative Dinge, Sportangebote, „Rund um den Hund“ und vieles mehr. Beteiligt sind zahlreiche Vereine, Institutionen und auch Privatpersonen.

Einzelheiten und das komplette Angebot sind den gelben Heften zu entnehmen, die an den Schulen verteilt wurden und die zudem im Rathaus, in der Sparkasse und in einigen Geschäften ausliegen. Das Ferienprogramm wurde erstellt von Samtgemeinde-Sozialarbeiter Ulf Roselius unter tatkräftiger Mithilfe von Ira Daneke

Das Titelblatt ziert übrigens das Bild von Marlene Maas, die den entsprechenden Mal-Wettbewerb gewonnen hatte.

Anmeldungen zu den einzelnen Angeboten sind ab sofort möglich. Es wird ausdrücklich darum gebeten, dass sich angemeldete Kinder im Falle einer Verhinderung auf jeden Fall wieder abmelden, um dadurch Nachrückern eine Chance zu geben.

sp