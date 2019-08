Ferienaktion: Interview mit Marco Bode

+ © Gumz © Gumz

Eine Ferienaktion der besonderen Art erlebten jetzt zehn Jugendliche aus der Samtgemeinde beim mehrtägigen Projekt „SportXperten - Kinder interviewen Spitzensportler“. Die Vorbereitung fand im Emtinghauser Jugendtreff El Castillo statt. Ziel des Projektes, durchgeführt von der Medienpädagogischen Werkstatt Hamburg, war ein Filmportrait über Marco Bode, ehemaliger Fußball-Profi und heute Aufsichtsratsvorsitzender bei Werder Bremen. Im Stadion stellte er sich den Fragen der jungen Reporter und Journalisten. Seit Wochenbeginn beschäftigten sich die Jugendlichen mit der Kamera- und Tontechnik, Interviewführung, erarbeiteten einen Fragenkatalog und testeten auch, wie man ein Mikrofon am besten hält. Vorgabe bei den Fragen: Man darf die Antwort nicht schon vielfach im Internet finden. Richtig ernst wurde es dann im Stadion. Marco Bode stand in gewohnt lockerer Art für Fragen zur Verfügung, wurde aber auch kalt erwischt – beispielsweise auf die Frage von Fabienne, warum er nach 30-jährigem Zusammensein seine Lebensgefährtin noch nicht geheiratet habe. „Noch nicht dazu gekommen“, fiel ihm gerade so ein. Dass der 50-Jährige nicht nur sportlich, sondern auch geistig auf der Höhe ist, bewies er beim abschließenden Blitzschach gegen alle. Gnädigerweise bot Bode, der „blind“ spielte, den Gästen ein Remis an. Der Film wurde gestern gemeinsam im El Castillo angeschaut und dann geschnitten, und kann ab Ende nächster Woche im Internet auf der „SportXperten“-Homepage oder auf Youtube angeschaut und heruntergeladen werden. Unser Bild zeigt die beteiligten Jugendlichen mit Meike Schaub (Sozialpädagogin Jugendtreff Emtinghausen), Ulf Roselius (Samtgemeinde-Sozialarbeiter), Marco Bode und Christof Rupprecht (Projektleiter „SportXperten“, (hinten, von links). sp