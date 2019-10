Feierlicher Eintrag ins Goldene Buch

Verden – Die Leichtathletin Brigitte Heidrich hat sich in das Goldene Buch der Stadt Verden eingetragen. Die Spezialistin über 400 Meter hatte unlängst den Deutschen Meistertitel im Seniorensport erlaufen können.

Bürgermeister Lutz Brockmann gratulierte zu der Leistung, die bei einem sportlichen Wettbewerb in Thüringen von der Verdenerin erreicht wurde. Es ist nicht der erste Titel in der Sportkarriere von Brigitte Heidrich.

Die gelernte Versicherungskauffrau begann im Alter von elf Jahren mit der Leichtathletik, und zwar nach einer erfolgreichen Teilnahme an den Bundesjugendspielen. Die Passion für die Mittelstrecke von 400 Metern entdeckte sie mit 15 Jahren, und der blieb sie ihr bisheriges Sportlerleben lang treu.

„In dieser Disziplin muss man sich echt aufraffen. Am Anfang muss ich alles ablegen und einfach loslaufen. Man merkt schon beim Einlaufen, ob die Beine leicht oder schwer sind“, so die erfolgreiche Athletin. Bereits im Jahr 2004 konnte Heidrich ihre größten Erfolge in der Halle verzeichnen und wurde in ihrer Altersklasse sogar Weltmeisterin. In der Zwischenzeit nahm sie auch mal zwei Auszeiten vom Sport, konnte aber wieder den Weg zurück auf die Laufbahn finden. „Das 400-Meter-Training geht schon immer an die Substanz“, berichtete sie vom Trainingsalltag in der Leichtathletikgemeinschaft Kreis Verden.

Einige Mitstreiterinnen begleiteten die Sportlerin beim feierlichen Eintrag in das Goldene Buch der Stadt Verden. An der kleinen Feierstunde nahmen neben dem Bürgermeister auch weitere Kommunalpolitiker teil. lee