Feierliche Zeremonie für die längst vertraute Pastorin

Birgit Bredereke nach drei Jahren in ihr Amt als Geistliche in Riede eingeführt

+ Superintendent Fulko Steinhausen (9.v.l.) führt Pastorin Bredereke (7.v.l.) in ihr Amt ein. Foto: Martin Beet / Kirchengemeinde

Riede – In der voll besetzten Sankt-Andreas-Kirche in Riede hat Superintendent Fulko Steinhausen am vergangenen Sonntag Pastorin Bredereke in ihr Amt eingeführt. In einer feierlichen Zeremonie mit anschließendem Abendmahl wurde ihr laut Mitteilung der Gemeinde Gottes Segen zugesprochen.