Erster Thänhuser Markt seit 2019 leidet unter Schietwetter

Eine Licht-Wassershow statt Feuerwerk bietet optische Genüsse.

Thedinghausen – Als sich der Vorstand der Gemeinschaft der Selbstständigen (GdS) bei der Vorbereitung des Thänhuser Marktes dafür entschied, statt des traditionellen Feuerwerks eine Wasser-Licht-Show für den Freitagabend zu buchen, hatte wahrscheinlich keiner aus dem Team um den Vorsitzenden Wolfgang Golasowski daran gedacht, dass das meiste Wasser zur Show von oben kommen würde.

Kurze und längere Schönwetterphasen nehmen die Gäste dankbar an.

Sie trinken das schäumende Bier: Nach dem Fassanstich sagen Thomas Metz, Verwaltungschefin Anke Fahrenholz und GdS-Vorsitzender Wolfgang Golasowski Prost.

Regen am Freitagabend, Gewitter am Samstag, Schauer am Sonntag – und doch fiel der 44. Markt nicht komplett ins Wasser. In den Zelten war durchaus Betrieb, etwa bei der 1970er-Jahre-Party am Freitag und auch am Samstag. Und die kurzen trockenen Phasen nutzen die Besucherinnen und Besucher aus, um zu schlemmen, zu trinken und sich etwa bei den vielen Vereinen zu informieren. Denn dadurch, dass es nicht so ein Geschiebe war, war Zeit und Raum für intensivere Gespräche, hieß es vonseiten der Aktiven.

Gute Stimmung im (fast) trockenen Festzelt.

Auch zum traditionellen Fassanstich durch Bürgermeister Thomas Metz am Samstagvormittag war Petrus gnädig und ließ die Sonne scheinen. Und Golasowski hatte dazu gerade noch rechtzeitig eine Hose aus dem Trockner geholt. Eins ist klar: Das Wetter kann im nächsten Jahr nur besser werden.

Zuweilen scheint der Wettergott alles nachholen zu müssen, was er in den vergangenen Wochen verpennt hat.