Gemeinderat einigt sich auf das Vorgehen im Bereich Illmer

Thedinghausen - Von Sandra Bischoff. Eine klare Botschaft hat der Gemeinderat Thedinghausen am Dienstagabend ausgesandt: Die Politik will für den Bereich Illmer, der im Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche ausgewiesen ist, einen Bebauungsplan erstellen lassen, der die Entwicklung steuert. Eine Erschließung von der Bremer Straße, wie von zwei Anwohnern gefordert, wird es nicht geben. Auf dieses Vorgehen einigte sich der Rat bei zwei Gegenstimmen.

Die Politiker folgten damit dem Vorschlag von Dr. Hans-Michael Künnemeyer (SPD), den letzten Satz des Beschlussvorschlags zu streichen. Dieser hatte besagt, die Bauabschnitte nach der Variante B zu planen. „Somit legen wir uns jetzt nicht fest. Wir beschließen jetzt keinen Bebauungsplan, und bei neuen Gesichtspunkten können wir immer noch entscheiden“, führte Künnemeyer aus. Mit diesem Vorschlag stieß er bei fast allen seiner Ratskollegen auf Zustimmung.

Dr. Daniel Strassner von der Unabhängigen Liste war anderer Meinung. „Unsere Fraktion spricht sich gegen Expansion aus“, sagte er. Als Gründe dafür führte er die ärztliche Versorgung aus, aber auch die Vergrößerung der Grundschule, die mit weiteren Wohngebieten einhergehen müsste sowie fehlende Erzieherinnen. Seine Fraktion könne nicht nachvollziehen, wie die Kommune es schaffen wolle, 100 neue Plätze auszuweisen, die mit den Zuzügen einhergingen.

„Es ist nicht ganz von der Hand zu weisen, was Dr. Strassner sagt“, gab Bürgermeister Harald Hesse zu bedenken. Er hoffe, dass es in den Kindertagesstätten zu einer Lösung komme, das größte Problem sei jedoch die Schule. „Wir müssen uns insgesamt Gedanken über die Entwicklung der Gemeinde machen und uns klar darüber werden, was wir in nächster Zeit in Morsum wollen, denn wir können nicht die ganze Infrastruktur auf den Kernort Thedinghausen setzen.“ Nun sei es aber erst einmal wichtig, den Anwohnern zu sagen, dass es keine Erschließung über die Bremer Straße geben werde.

Von Südwesten her soll das Gebiet erschlossen werden

Ende Juli hatte es ein Gespräch zwischen dem Planungsbüro, dem Bürgermeister, den Fraktionsvorsitzenden und der Verwaltung gegeben. Das Ergebnis: Die Erschließung von Südwesten her im Rahmen des Städtebaulichen Gesamtkonzepts „Am Illmer“.

Nun müsse man schauen, welche Grundstücke sowohl für die Erschließung als auch für die Bebauung verfügbar seien, so Bürgermeister Hesse. „Erst dann kann man sehen, was dort passiert. Vorher fangen wir nicht an zu planen.“ In dem Baugebiet könnten ihm zufolge 30 bis 40 Häuser entstehen, eventuell auch ein Kindergarten.