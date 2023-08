Neues Angebot bringt Entlastung: Eröffnung der Tagespflege „Niedersachsenhof“ in Thedinghausen

Von: Heiner Albrecht

Das Team der Tagespflege freut sich über den Start der Einrichtung. © Albrecht

An dem Ort, wo einmal eine Thedinghäuser Traditionsgaststätte gestanden hatte, eröffnet nun die Tagespflege „Niedersachsenhof“.

Thedinghausen – Wer pflegebedürftige Angehörige betreut, der stößt schnell an seine Belastungsgrenzen. Die Tagespflege, eine Form der teilstationären Pflege, kann dann sehr entlastend sein. Dieses Angebot hat in der Samtgemeinde Thedinghausen bislang noch gefehlt. Am Samstag wurde die neue Tagespflege „Niedersachsenhof“ offiziell eingeweiht, und am Nachmittag konnte die Bevölkerung einen Blick in die Räumlichkeiten auf den rund 250 Quadratmetern werfen.

Vor fünf Jahren hatte die Idee, noch zu Zeiten des damaligen Samtgemeindebürgermeisters Harald Hesse, an Fahrt aufgenommen. Den Werdegang bis zur Eröffnung zeichnete die Leiterin der Sozialstation Thedinghausen in kommunaler Trägerschaft Sarah Jasper im Rahmen der Eröffnung noch einmal nach.

In der Ortsmitte

Damals hatten sich die Verantwortlichen nach einigen verworfenen Optionen für das Gelände der ehemaligen Traditionsgaststätte Niedersachsenhof entschieden. „Mitten im Ort, nicht weit entfernt vom Rathaus und so wurde aus der Idee schnell eine Einrichtung der kurzen Wege“, erklärte Sarah Jasper. Auf dem Gelände der ehemaligen Gaststätte sind zwei Mehrparteienhäuser entstanden. Zuvor hatte der Verlust der alten Gaststätte mit seiner Fachwerkfassade als ortsbildprägenendes Gebäude für Diskussionsstoff gesorgt, doch Architekten und Baufirma des Neubaus haben eine Fassade hinbekommen, die der alten sehr ähnelt.

„Fehlt eigentlich nur die Gaststätten-Leuchtreklame“, äußerte sich einer der Besucher am Tag der offenen Tür. Sarah Jasper und Linda Garrelts als Leiterin der Tagespflege betonten immer wieder die gute Zusammenarbeit mit dem Bauherrn, vertreten durch Simon Sperling, und den dazugehörenden Gewerken. „Fast wöchentlich haben wir uns ausgetauscht und unsere Wünsche und Anregungen wurden fast immer zu Gunsten der Pflegepersonen umgesetzt“, lobt Linda Garrelts die sehr gute Zusammenarbeit.

Spiele sollen zum täglichen Programm im „Niedersachsenhof“ dazugehören. © Albrecht

Seit dem 1. Juli ist die Einrichtung bereits in Betrieb. Vorbei an Ruhe-, und Sozialräumen, Putzraum mit Waschmaschine und Trockner, betritt man den großen Gemeinschaftsraum. Als fließend beschreibt Sarah Jasper den Raum mit dem Küchen-Rondell in der Mitte. „Dieses Raumkonzept ist sehr wichtig für unsere demenzkranken Bewohner“, begründet Linda Garrelts die Gestaltung. Ein großer Esstisch bietet genügend Platz für das gemeinsame Frühstück, Mittagsessen, Singen, Musik oder Gesellschaftsspiele. Offene Raumteiler lassen einen gemütlichen Eindruck entstehen. Wände und Fußboden sind in dezenten Farbtönen gehalten.

Aber wie läuft so ein Tag in der Tagespflege ab? Es beginnt mit dem Abhol- und Bringservice an und gewährleistet eine entlastende Unterstützung der Familienangehörigen. „Der eine Bus fährt Richtung Blender und der andere Richtung Riede“, sagte Jasper. Die Tagespflege „Niedersachsenhof“ bietet Platz für 15 Personen. „Die Personenzahl ist schon erreicht“, sagte Jasper, die ihr Büro vom Rathaus in die Tagespflege verlegt hat. Sie gibt aber zu verstehen, dass die wöchentliche Frequenz flexibel ist, diese kann je nach Bedarf und vorhandenen Platzkapazität zwischen ein bis fünf Mal pro Woche ausgewählt werden.

Eine Lücke ist geschlossen.

Die Tagesbetreuung beginnt um 8 Uhr und endet um 16 Uhr. Das Tagesangebot wird laut Linda Garrelts auf die Bedürfnisse, Wünsche und Gegebenheiten der Gäste abgestimmt. Das Frühstück wird durch das Betreuungsteam in der Einrichtung zubereitet. Der Bereich der Aktivangebote bis hin zu Gemeinschaftsspielen oder Basteln reichen. Das Mittagessen wird vom Haus Hesterberg aus Dörverden geliefert – als Großgebinde. „So kann sich jeder das nehmen was und wie viel er möchte“, betonte Sarah Jasper den Vorteil der Essenseinnahme. Für die Ruhezeit gibt es Rückzugsräume, aber auch Sessel im Gemeinschaftsraum. Nachmittags bleibt dann noch Zeit für ein Spiel und dann geht es wieder nach Hause in die gewohnte Umgebung.

„Eine Lücke ist geschlossen“, brachten es Landrat Peter Bohlmann und Samtgemeindebürgermeisterin Anke Fahrenholz im Rahmen der die Eröffnung gemeinsam auf den Punkt. Seit 1978 besteht die Sozialstation Thedinghausen und wird jetzt durch die Tagespflege noch erweitert. Ansprechpartnerin ist Linda Garrelts, und sie ist während der Bürozeiten von montags bis freitags von 8 bis 14 Uhr unter der Telefonnummer 04204/8866 zu erreichen.