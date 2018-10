Erntefest der Superlative: 25 Wagen starten in Intschede

Intschede - Das Erntefest in Intschede war ein Fest der Superlative. „So viele Teilnehmer hatten wir wohl noch nie“, war Erntebraut Melanie Pawlikowski einfach nur begeistert: 25 Erntewagen. Das ist für Intschede schon rekordverdächtig.

Aber nicht nur örtliche Gruppen und Vereine waren dabei. Auch solche aus umliegenden Orten gaben sich die Ehre. Der Platz an der Gemeinschaftssportanlage reichte gar nicht aus, um alle Wagen zum Umzug aufzunehmen. So musste die Feuerwehr alles erst einmal koordinieren. Doch dann reihte sich ein bunter Wagen an den nächsten.

Die Anreise zur Erntebraut war nur kurz. Aus Sicherheitsgründen blieb der Umzug in einer Nebenstraße stehen, und alles marschierte in den Garten von Melanie Pawlikowski. „Ich habe mir im Vorfeld so einige Gedanken gemacht und mit meinem Erntebräutigam Lars Steinke zusammen ein Erntegebet für Intschede zurecht getextet“, berichtete „Melli“, wie sie von den Intschedern genannt wird.

Das Erntepaar ging in dem Gedicht speziell auf die trockenen Wochen ein, in denen kein Regen das Dreschen unterbrochen hatte. „Das „Miteinander hier auf dem Lande, vertieft soziale Bande“, stellte die Erntebraut auch fest und blickte auf die große kostümierte Menschenschar, die schon karnevalistische Züge annahm.

Lars Steinke war dann ganz gerührt: „Welche Künstler schufen das Prachtgebinde?“ Geschwind wurde die Erntekrone zum Festsaal in der Sportgemeinschaftsanlage gebracht. Wahre kreative Vielfalt kennzeichnete dann den Ernteumzug durch die Straßen von Intschede, vorbei an geschmückten Gärten. Da jubelten Wikinger mit ihren Helmen vom Wagen, und die „Asozialen“ fläzten sich auf Couch und Sofa.

Bayerisch kamen andere daher oder als Nußknacker im Winterzauber. Die „Candy Bar“ war ebenso geöffnet wie die „Ärzte-Bar“, und es regnete M&M´s. Der kritisch gemeinte Tiertransport im Miniformat und Oldtimerfreunde mit alten Treckern waren ebenfalls dabei. Es knallte auch und war ohrenbetäubend laut. Die betreffenden Ernteclub-Wagen fuhren ganz am Ende des Zuges.

„Aber alles lieft ohne Störungen ab, und und es wurde ordentlich gefeiert“, freute sich die Erntebraut. Nach Gedicht und Ehrentanz waren Melanie und Lars natürlich im Einklang mit den vielen Gästen ebenfalls in echter Feststimmung.

ha