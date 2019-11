Pastorin will Gräberfeld für Sternenkinder auf Lunser Friedhof einrichten

Erinnerungsort für Eltern

+ Eingefasst in einem Karee aus kleinen Büschen soll die Sternenkinder-Namensstele ihren Platz finden. Pastorin Anja Sievers will sie am zweiten Advent einweihen. Foto: Duncan

Sternenkinder nennt man Babys, die während oder kurz nach der Geburt gestorben sind. Eltern sind in dieser Situation oft so erschüttert, dass sie nicht daran denken, was mit dem Fötus passiert.