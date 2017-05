Film über Daverden: Erinnerungen an die gute alte Zeit

Daverden - Zum letzten Stammtisch im Küsterhaus begrüßte die Vorsitzende des ,,Vereins für Kultur und Geschichte Daverden“, Theda Henken, über fünfzig Gäste, so dass der kleine Raum schnell überfüllt war. Dieses zeigte einmal mehr, wie wichtig eine Sanierung des Küsterhauses ist, mit der auch ein größerer Versammlungsraum geschaffen werden soll.

Theda Henken berichtete zunächst vom Stand der Sanierungsarbeiten. Das Bauamt hatte noch einige Fragen zu klären, die aber schnell zu erledigensein dürften. Daher hofft sie auf die Baugenehmigung Ende Mai. Im schönen Garten des Küsterhauses wurde schon einiges getan, die Bäume wurden beschnitten, ein kleiner Teich wieder hergestellt und der Bewuchs am Mauerwerk entfernt, so dass die Wände für die Sanierung frei liegen. Demnächst muss der Schornstein abgetragen werden. Theda Henken legte eine Liste vor, in der sich die Mitglieder eintragen können, die sich am Arbeitsdienst beteiligen wollen. ,,Dafür brauchen wir viele Helfer.“

Dann gab sie den Start für das Abspulen eines alten Filmes über Daverden. Sie dankte Hans-Hermann Meyer, Hans-Hermann Hulek und Dirk Meyer, die diesen interessanten alten Streifen überarbeitet haben. Entstanden ist der Film unter dem Titel,,Bei uns zu Hause – mit der Kamera kreuz und quer durch Daverden“ im Jahr 1959 im Auftrag des Schützenvereins. Dessen damaliger Vorsitzender Heinrich Vogel organisierte die Uraufführung am 31. Oktober 1959. Durch das enorme Interesse mussten gleich vier Vorführungen an dem Tag stattfinden.

Der alte Daverdener Film löste natürlich viele Reaktionen des Publikums aus. Da waren alte Daverdener Originale zu sehen und viele Zuschauer sahen ihre Vorfahren in dem Film, der vom ehemaligen Daverdener Ortsbürgermeister Hans-Hermann Meyer kommentiert wurde.

Theda Henken war ganz begeistert von den turnerischen Darbietungen unter dem damaligen Hauptlehrer Johann Hollmann. ,,Das war schon olympiareif“ fand sie. Neben dem in Daverden beliebten Handball gab es auch Turnvorführungen auf dem Schulhof. Der Film begann mit Heinrich Kregel, der Hauptlehrer und von 1922 bis 1954 Organist in der Kirche war. Kregel wohnte zeitweise im Küsterhaus.

2009 erhielt der Film Untertitel, so dass die bisher namenlosen Einwohner Namen erhielten. So war der Film auch für Mitglieder interessant, die damals noch nicht in Daverden wohnten oder noch gar nicht geboren waren.

Im Juni dann will Harald Gerken über den Kanalbau sprechen, dann allerdings wegen der Sanierung des Küsterhauses im Restaurant ,,Antiochia“.

hu