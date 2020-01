Das Ende des Enklaventums

Thedinghausen - Von Philipp Köster. Die Monarchie war schon seit fünf Jahrzehnten untergegangen. Doch noch immer gab es in Niedersachsen Ende der 1960er- und Anfang der 1970-er Jahre jahrhundertealte Verwaltungsstrukturen, die auf Ereignisse aus Adels- und Fürstenzeiten zurückgingen. So auch die Zugehörigkeit Thedinghausen als Enklave zum Kreis Braunschweig.

Dass es im Zuge einer Neustrukturierung der niedersächsischen Landkreise zu einer Beendigung dieser Zuordnung kommen würde, war unstrittig. Trotz aller historischen Bindung über knapp 300 Jahre – Thedinghausen fiel im Celler Friedensvertrag 1679 an das Fürstentum Braunschweig-Wolfenbüttel – waren die Tage der Enklave gezählt.

Vor 50 Jahren war es so weit: Thedinghausen sollte gemäß eines einstimmig gefassten Kreistagsbeschlusses Verden angeschlossen werden. Konkret: Das Gremium begrüßte in seiner Sondersitzung Mitte Januar 1970 in einer Stellungnahme die entsprechenden Pläne des Innenministeriums. „Diese Entscheidung fiel den Abgeordneten insofern nicht besonders schwer, als der Landkreis Verden einer von den sechs Kreises des Landes ist, deren Bestand unangetastet bleiben soll“, berichtete diese Zeitung von der Sitzung.

Welche heftigen Reaktionen eine radikale Neuorganisation der Kreise hervorrufen konnte, ließ sich im Nachbarkreis Grafschaft Hoya beobachten. Erbittert rangen in den 1970er-Jahren, unter anderem unterstützt vom Showmaster Rudi Carrell, Aktivisten um den Fortbestand des Landkreises mit dem Verwaltungssitz Syke und wehrten sich gegen die Zuweisung zu Diepholz.

Verden hingegen sollte auch Rethem vom Kreis Fallingbostel sowie Riede und Felde vom Kreis Hoya zugeschlagen werden.

Einige Monate zuvor sah die Sache noch anders aus: Zumindest sprachen sich im Herbst 1969 die Bürgermeister des Amtes Thedinghausen und die drei Braunschweiger Kreistagsabgeordneten aus Thedinghausen für eine Zuordnung der Enklave zum Kreis Hoya aus. Gründe seien die Zuordnung zur Hastra (Stromnetzbetreiber, heute Avacon), und zum Wasserverband Syker Vorgeest sowie zum Mittelweserverband. Ferner seien in Syke die Verwaltungssitze verschiedener – damals – zuständiger Behörden und Ämter, wie Katasteramt, Veterinäramt und Straßenmeisterei.

Doch es kam anders. Und auch Riede und Felde blieben nicht im Kreis Hoya. Die SPD-Fraktion im Kreistag scheiterte mit 15 zu 19 Stimmen mit einem Antrag, auf die Eingliederung der beiden Gemeinden in den Kreis Verden zu verzichten, weil sie „vor der Haustür ihrer bisherigen Kreisstadt Syke“ lägen.

Die Gebietsreform trat am 1. Juli 1972 in kraft.