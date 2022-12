Emtinghauserin Nina Bugalski hilft bei unerfülltem Kinderwunsch

Von: Philipp Köster

Glücklich: Nina Bugalski mit ihrem Sohn Oskar. Lange wollte es mit der Schwangerschaft nicht klappen © Köster

Elf Kinder wollte Nina Bugalski haben. Doch schon mit dem ersten klappte es nicht. Über Jahre. Die Emtinghauserin hat alles probiert: Homöopathie, Akupunktur, Akupressur, Medikamente, bis hin zu künstlicher Befruchtung im Kinderwunschzentrum. Doch erst mit einer grundlegenden Ernährungsumstellung hat Nina Bugalski die Voraussetzungen dafür geschaffen, schwanger werden zu können. Die Erkenntnis zum Glück teilt sie jetzt gern mit anderen Frauen.

Emtinghausen – Wenn Nina Bugalski von dem erzählt, was sie und ihr Mann Karl versucht und durchgemacht haben, um ein Kind zu bekommen, und wenn dann die Gefühle wieder hochkommen, fließen die Tränen, stockt die Stimme. Vor mehr als sieben Jahren fassten die beiden den Entschluss, eine Familie zu gründen. Aber es glückte nicht. Die Voraussetzungen waren nicht ideal: Das Spermiogramm von Karl war nicht so vielversprechend und Nina litt unter Endometriose: schmerzhafte Wucherungen aus gebärmutterschleimhautartigem Gewebe, das außerhalb der Gebärmutterhöhle meist in benachbarten Organen und Geweben wächst. Hinter 50 Prozent der Fälle von unerfülltem Kinderwunsch von Frauen steckt eine Endometriose.

Die Versuche, mit den eingangs erwähnten alternativen Methoden eine Wendung herbeizuführen, fruchteten nicht. Auch die Einnahme von mitunter heftigen Medikamenten sowie zwei Operationen konnten die Endometriose nicht heilen. „Besonders schlimm war eine sogenannte Wechseljahresbehandlung, bei der mein Östrogenspiegel komplett heruntergefahren wurde“, erinnert sich die 40-Jährige mit Grausen.

Kinderwunschzentren in Bremen und Hamburg aufgesucht

Früh wandten sich die Bugalskis an die Kinderwunschzentren in Bremen um Hamburg, um das Heil in einer künstlichen Befruchtung zu suchen. Mit der ersten sogenannten Intrazytoplasmatischen Spermieninjektion (ICSI) verband das Paar große Hoffnungen, weil hier dem Glück massiv auf die Sprünge geholfen wird. Dabei wird die Samenzelle des Mannes direkt in das Zytoplasma einer Eizelle eingespritzt. Die Befruchtungswahrscheinlichkeit ist hier sehr groß. Doch Nina Bugalski wurde nicht schwanger. „Die Enttäuschung nach der ersten ICSI war groß. Ich hatte da so viel Hoffnungen reingesetzt.“ Sieben weitere vergebliche Versuche folgten.

Was aber wuchs und gedieh, waren die körperlichen und mentalen Belastungen der Emtinghauserin. Zugleich mehrten sich in ihrem Umfeld die guten Nachrichten: Bei Freunden und Bekannten klappte es mit Schwangerschaften und Geburten. „Wir haben uns immer mitgefreut und waren nicht neidisch“, betont Nina Bugalski. Doch sie gibt auch zu: „Es war immer ein Stich ins Herz.“ Denn ihr wurde bei jeder frohen Botschaft für die anderen immer bewusst, dass ihr sehnlichster Wunsch nicht erfüllt wurde.

„Kluge“ Tipps: „Nun sei doch mal locker“

Und dann diese Ratschläge: „Nun sei doch mal locker“, gab ihr ein Bekannter allen Ernstes mit auf den Weg. Der hatte ja auch gut reden, weil er keine Kinder will. Das ist so, als wenn man einem Depressiven empfiehlt, einfach an was Schönes zu denken.

Mit den zahlreichen Fehlschlägen drohte sich das Paar abhandenzukommen. Denn neben allen Gefühlen wie Hilflosigkeit, Verzweiflung, tiefer Trauer und der quälenden Ungewissheit, „ob ich jemals Mama sein darf“, machte sich bei ihr auch die Empfindung des Alleinseins breit, obwohl sie einen Partner hatte.

So fassten Nina und Karl im Jahr 2020 den Entschluss, sich damit abzufinden, kein eigenes Kind zu bekommen. Auch für ein Adoptionsverfahren kamen sie aufgrund von Karls Alter nicht infrage. Er ist heute 46. Die Beziehung kam wieder in die Spur. „Wir sind gestärkter denn je.“ Auch weil für Nina Bugalski klar war: „Ich musste von diesem starren ,Ich will ein Kind’ weg hin zu ,Ich muss erst mal meinen Körper heilen.’“

Und so stellte sie ihre Ernährung radikal um: Aß sie früher alles, ohne auf die Herkunft und Qualität der Lebensmittel, Schadstoffe und dergleichen zu achten, wählte sie nun ausschließlich Bio-Produkte. Bananen und Äpfel ersetzen ungesunde frittierte Erdäpfel.

Nina Bugalski mit Oskar als Baby. „Die Ernährungsumstellung war der ,Gamechanger‘.“ © nb

Die Ernährung ist für Nina Bugalski der Schlüssel für ihre Genesung. Nicht nur dafür. Sie überwand ihre Endometriose. Ihre Akne ist ebenso verschwunden.

„Früher musste ich mittags nach der Schule immer für eine Stunde auf das Sofa, weil ich so erschöpft war. Heute habe ich viel mehr Kraft und Energie“, berichtet die Sonderschulpädagogin.

Der neunte Versuch: „Vertrau mir, ich weiß, dass es klappt.“

Im September 2020 bat sie ihren Mann, noch einmal einen Versuch im Kinderwunschzentrum zu wagen. „Er weigerte sich: ,Nein, wir sind ausgestiegen.’ Aber ich bat ihn: ,Noch einmal, vertrau mir, ich weiß, dass es jetzt klappt.’“

Im Oktober 2020 wurde Nina Bugalski tatsächlich schwanger. Im Juni 2021 kam ihr gesunder Sohn Oskar zur Welt.

Freundinnnen und Bekannte mit Kinderwunsch fragten sie, wie sie das gemacht habe. Sie erzählte von der Ernährungsumstellung. In Webinaren und im Selbststudium vertiefte sie ihre Kenntnisse, etwa was die Belastung von konventionellen Lebensmitteln mit Schwermetallen anbelangt, worauf zum Beispiel bei einer zyklusgesteuerten Ernährung zu achten ist und welche Nahrungsergänzungsmittel förderlich sein können.

Und die junge Mutter erweiterte den Kreis ihre Adressatinnen: „Ich möchte, dass auch Frauen mit Kinderwunsch in Köln und München ihren Körper heilen können.“ Nina Bugalski nennt das „in die Kraft kommen“. Darum hat sie während ihrer Elternzeit eine Ernährungsberatungs-Agentur gegründet, die sich speziell an Frauen mit Kinderwunsch richtet.

Die Beratung beginnt immer mit einem kostenlosen Kennenlerngespräch, erst danach geht es um die Ernährungsberatung. Aber eben nicht nur. Weil die Emtinghauserin weiß, was ihre Klientinnen empfinden und vielleicht schon durchgemacht haben, steht sie auf Wunsch auch nur als Ansprechpartnerin zum Zuhören zur Verfügung. Denn der Austausch unter den Betroffenen sei ausbaufähig. Es gebe zu wenig Angebote. Sie selbst habe zwei Mal an einem Gesprächskreis teilgenommen. Doch die Gruppenleiterin sei nicht in der Lage gewesen, mit den Frauen und ihren Schicksalen professionell umzugehen.

Sie gibt kein Heilungsversprechen, aber die Quote ist schon gut

„From heart to heart“ – von Herz zu Herz hat Nina Bugalski ihr Angebot genannt. Ihr ist es wichtig, dass die Klientinnen wissen, dass sie als Beraterin selbst Betroffene war. Wichtig ist aber auch: „Ich gebe kein Heilungsversprechen. Es werden nicht automatisch alle Frauen nach einer Beratung schwanger“. Wenn sie auch keine Garantie für eine Schwangerschaft geben kann, sei ihre Quote schon kurz nach Beratungsbeginn im September dieses Jahres gut. Nina erzählt unter anderem von einer Frau, die nun auf glutenhaltige Lebensmittel verzichtet – und schwanger geworden ist. Auch bei einer Freundin habe es ebenfalls schon geklappt.

Bugalski behauptet nicht, dass allein die Ernährungsumstellung zum Erfolg führte, denn das Ehepaar setzte ja weiter auf eine künstliche Befruchtung, die neunte. Für Nina war die Umstellung aber der „Gamechanger“, wie sie sagt. Der deutsche Begriff Spielveränderer trifft nicht so gut, was damit für die 40-Jährige an zentraler Bedeutung verbunden ist. Und wenn sie auch nicht mehr elf Kinder wird heranwachsen sehen, so wären doch „ein, zwei noch sehr schön“.

Alles weitere im Internet unter

from-heart2heart.de