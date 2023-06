Emtinghauser Rat weitet Kita-Betreuung bis 14 Uhr aus - aber erst ab Februar

Von: Philipp Köster

Historischer Augenblick: Der an diesem Abend neunköpfige Emtinghauser Rat stimmt für die Übergabe der Zuständigkeit für den Kindergarten an die Samtgemeinde. © Köster

Emtinghausen – Als erster Gemeinderat hat sich das Emtinghauser Kommunalparlament dafür ausgesprochen, seinen Kindergarten ab Januar 2024 in die Verantwortung der Samtgemeinde zu übergeben. Diesen einstimmigen Beschluss fasste der Rat auf seiner Sitzung am Dienstagabend in der Bahlumer Waldschänke.

Mehr Diskussionsstoff als das in dieser Gemeinde zu erwartende Votum lieferte das Thema Ausweitung der Kinderbetreuungszeiten, das der Elternbeirat beantragt hatte. Etliche Eltern verfolgten die Sitzung.

Doch noch mal zurück zur Übertragung der Zuständigkeit. Der stellvertretende Gemeindedirektor Roland Link benannte noch einmal die Vorteile, die der Transfer auf die Samtgemeinde – wie bei den Krippen und den Feuerwehren – aus Sicht der Verwaltung habe: finanzielle Entlastung der Gemeinden wegen der steigenden Personalkosten, Ende des „Wirrwarrs“ bei den Zuständigkeiten sowie bei den Abrechnungen der Kostenstellen. Ergebnis eines Workshops sei gewesen, dass die Mitgliedsgemeinden auch zukünftig ein Mitspracherecht bei den Kindergärten haben sollten. Das tatsächliche Eigentum am Kindergarten verbleibe bei den Kommunen. Der Transfer sei nur ein wirtschaftlicher. Das werde in einer Vereinbarung festgehalten.

Der Gemeinderat hieß das Projekt gut. Harald Hemmje (Grüne) gab zwar zu, dass man sich lange schwer getan habe, doch der jetzige Entwurf sei gut ausgearbeitet. Das Beispiel neues Feuerwehrhaus zeige, wie solche Vorhaben nur auf Samtgemeindeebene zu verwirklichen seien. „Das hätten wir uns als Gemeinde Emtinghausen nie im Leben leisten können.“

Ähnlich die Christdemokraten Torsten Niemann und Johann Wendt. Der Beschluss biete einen „Mehrwert für unseren Kindergarten“ (Wendt). Niemann gab aber zu bedenken, dass noch Details zu klären seien, etwa ob eine frei zugängliche Grünfläche auch der Samtgemeinde zufalle und die dann eingezäunt werden müsse. „Die können wir rausnehmen“, versicherte Link.

Jan Schäfer (Wählergemeinschaft) verteidigte den Transfer: „In vier oder fünf Jahren könnten wir uns den Kindergarten nicht mehr leisten oder er würde kleiner und die Eltern hätten dann ein noch größeres Betreuungsproblem.“

Um das Thema Betreuung ging es im Anschluss. Den Antrag des Elternbeirats auf Verlängerung bis 14 Uhr für alle und möglichst bis 15 Uhr hatte die Kindergarten-Kommission ohne Empfehlung an den Rat weitergegeben (wir berichteten), wie Fachbereichsleiter Sönke Haverich erinnerte. Jan Schäfer sprach sich gegen die Erweiterung aus, auch wenn er als dreifacher Familienvater die Sorgen der Eltern verstehen könne. Mit den jetzigen Zeiten komme die Gemeinde den gesetzlichen Vorgaben nach. Die finanzielle Mehrbelastung für den Haushalt durch eine Ausweitung dürfe (wegen der Beitragsfreiheit der Kindergartenbetreuung, d. Red.) nicht auf die Eltern umgewälzt werden.

Gesa van Straten (SPD) widersprach dem aus dem Sitzungsprotokoll zur Kindergartenkommission hervorgehenden Eindruck, auch sie würde sich gegen die Ausweitung aussprechen. „Das habe ich so nicht gesagt.“ Vielmehr sei sie dafür, die Zeiten bis 14 Uhr zu verlängern, „als Zeichen, dass wir die Eltern unterstützen und ihren Wunsch nicht niederschmettern.“

Ähnlich Harald Hemmje: Eine moderate Erhöhung um eine Stunde bis 14 Uhr ab dem 1. Februar sei in Ordnung, „unter der Voraussetzung, dass wir Personal haben.“ Eine Ausweitung bis 15 Uhr sei nicht finanzierbar.

Johann Wendt sprach sich auch für die Ausweitung ab dem 1. Februar aus. Ob bis dahin genug Personal da sei, wollte er von Fachbereichsleiter Haverich wissen. Der sagte, bisher sei eine Beschäftigte bereit, ihre Dienstzeit auszuweiten. Es brauche aber zwei Kräfte.

Torsten Niemann blieb nicht mehr bei seiner in der Kindergarten-Kommission geäußerten Ablehnung. Er könne die Eltern verstehen. Er wies dann darauf hin, dass rund ein Drittel der im Emhuser Kindergarten betreuten Kinder aus anderen Gemeinden kämen. „Mit 70 000 bis 100 000 Euro betreuen wir fremde Kinder mit Emtinghauser Steuermitteln.“ Deswegen sei auch die Übertragung auf die Samtgemeinde richtig. Bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung wurde der abgeänderte Beschlussvorschlag 1 angenommen, dass die Regelbetreuungszeit ab dem 1. Februar von 8 bis 14 Uhr dauert.

In der Einwohnerfragestunde verlieh eine Mutter ihrer Verzweiflung Ausdruck, dass sie ja schon ab dem neuen Kindergartenjahr, also ab August, auf den Mittagessenplatz (also bis 14 Uhr) für ihr Kind angewiesen sei, sie könne ja nicht monatelang ihre Arbeitszeit reduzieren. Für zweieinhalb Stunden Arbeit brauche sie nicht nach Bremen zu fahren. Niemann entgegnete: „Wir können uns das Personal nicht aus den Rippen schnitzen.“ Gemeindedirektorin Anke Fahrenholz äußerte Verständnis für die Not und die Emotionalität der Eltern. Sie bot der Mutter an, dass sie das Gespräch mit Sönke Haverich suchen solle, um eine Lösung zu finden.

Der war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr da, was bei einigen Eltern hörbar Missmut auslöste: „Das ist eine Frechheit, dass er nach Hause gegangen ist“, rief ein Zuhörer. Und Fahrenholz erntete Empörung, als sie Haverich verteidigte, er habe doch nicht wissen können, dass in der Einwohnerfragestunde diese Fragen gestellt würden, etwa nach welchen Kriterien, die Vergabe der Mittagessenplätze erfolge.

Immerhin wurde deutlich, dass es bei den Anmeldungen nicht ganz so finster aussieht, wie vom Elternbeirat befürchtet. Der hatte einen Betreuungsbedarf von 35 Plätzen bis 14 Uhr ermittelt, 25 Plätze stehen aber nur zur Verfügung. Laut Kindergartenleiterin Donia-Luisa Remer gibt es aber „nur“ 29 Wünsche, also eine Unterversorgung für vier Familien.

Der Vorschlag einer Bürgerin Kitaplätze tageweise zu teilen, womit sie selbst in einer anderen Gemeinde als Kitaleitung beruflich gute Erfahrungen gemacht habe, kommt wohl für Emtinghausen kaum in Betracht, dafür gebe es nur zwei Meldungen, so Remer. Zudem gab sie zu bedenken, dass die räumlichen Voraussetzungen geschaffen werden müssten, um alle Kinder bis 14 Uhr zu versorgen.

Der 1. Februar sei die schnellste Lösung. Die beiden Kräfte, die dafür benötigt würden, müssten ausgebildete Fachkräfte sein.

Niemann verlieh seiner Hoffnung Ausdruck, dass die „fremden Kinder“ bald nicht mehr in Emtinghausen betreut werden müssten. Damit spielte er auf das große Kindergarten-Neubauprojekt in Thedinghausen (wir berichteten) an. „Millionen für einen Neubau haben wir nicht. Das Problem hätten die anderen drei Gemeinden verursacht, weil sie immer neue Baugebiete ausgewiesen hätten. Folge: „Wir sind Oberkante vollgeschüttet worden.“

