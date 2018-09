Emtinghausen: Im Kiga wird es immer enger

Emtinghausen - Eine Ausweitung der Betreuungszeiten auf mindestens 15 Uhr nachmittags fordert die Elternvertretung des Kindergartens Emtinghausen. Das sei mit dem vorhandenen Personal aber nicht machbar, betont die Gemeindeverwaltung.

Und so geht es auf der Ratssitzung am kommenden Dienstag ab 19.30 Uhr in der Bahlumer Schützenhalle darum, eine neue, dann fünfte Kiga-Fachkraft einzustellen, deren Beschäftigung bei 35 wöchentlichen Arbeitsstunden laut Verwaltung jährlich knapp 49 000 Euro kosten würde.

Der Bedarf für ein erweitertes Kiga-Angebot sei in Emtinghausen zweifellos gegeben, räumt die Verwaltung in ihrer Mitteilungsvorlage zur Ratssitzung ein. Die Elternvertretung weist darauf auch im Zusammenhang mit dem neuen Baugebiet Großer Heidweg 2 hin, wo über 20 Bauplätze entstehen werden. Im Übrigen sei der Kindergarten schon jetzt voll ausgelastet. Bei einer von der Elternschaft veranlassten „Bedarfsabfrage“ in Sachen Betreuung gab es zudem Wünsche, diese sogar bis 16 Uhr auszuweiten.

Zur Auslastung der neuen 35-Stunden-Kraft schlägt die Gemeindeverwaltung vor, dass diese Angestellte neben der Betreuung bis 15 Uhr auch die Aufgaben einer stellvertretenden Kindergartenleiterin übernehmen und gruppenübergreifend als Vertretungskraft eingesetzt werden sollte.

