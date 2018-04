Bürger stellen Weichen für „Unser Dorf hat Zukunft“

Emtinghausen/Bahlum - Am Dienstag, 5. Juni, folgt ab 11.30 Uhr die nächste Bereisung der Kommission zum 26. Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“, nachdem Emtinghausen-Bahlum im vergangenen Jahr als Sieger des Kreisentscheids hervorging.

Wie geht es nun mit dem Arbeitskreis weiter? Dazu hatte der Arbeitskreis des Dorfvereins zur Bürgerversammlung in die Schützenhalle Bahlum eingeladen. Zahlreiche Bürger nutzten die Gelegenheit, zu hören, wie weit die künftigen Planungen fortgeschritten sind und um auch eigene Ideen einzubringen. Bürgermeister Gerold Bremer erklärte: „Wir wollen ein Resümee ziehen, wo sind wir, wohin kommen wir. Wir bedanken uns bei allen Leuten, die bislang mitgemacht haben, wir haben viel erreicht. Denn wir wollen ein aktives Dorfleben. Wir haben unser nächstes Ziel vor uns, den Vorentscheid zum Landeswettbewerb.“

Ein ganz dickes Lob erhielt der stellvertretende Vorsitzende des Dorfvereins, Martin Schmitt, Träger und Laudator des Wettbewerbs im Dorf: „Martin bringt sich unheimlich in dieses Projekt ein!“ Schmidt übernahm dann den Part der Präsentation und Besprechung. „Was haben wir erreicht? Emtinghausen und Bahlum präsentierten sich im Spitzenbild bei der Kommissionsbereisung im Rahmen des Kreisentscheides.“ Er führte dazu den Mehrgenerationen-Spielplatz, den Veranstaltungskalender, die Dorfputz-Aktion, die Mitfahrerbank und die Herbstlaub-Aktion sowie das Basketballfeld an.

800 Kopfweiden müssen gepflegt werden

Martin Schmitt sprach die Anwesenden an. „Wir brauchen eure Vorschläge, Mitarbeit und Engagement fürs Dorf.“ Für dieses Jahr sind eine oder zwei Kopfweidenaktionen geplant. Denn in der Gemeinde wachsen rund 800 Kopfweiden, die gepflegt werden müssen. Daneben steht die Spielplatzeinweihung an und ein Veranstaltungskalender wird wieder erscheinen. Außerdem soll jährlich eine Bürgerversammlung einberufen werden.

Ein besonders großes Thema wurde mit einer Mobilitätsbefragung angesprochen, dazu wird jeder Haushalt einen Fragebogen erhalten. (Elektro) Car-Sharing soll die Beweglichkeit der Bürger unterstützen. Für diese „Dorfauto-Aktion“ hieß es, zunächst müsse ein Verein gegründet und geklärt werden, wie die Sache finanziert werden solle. Der Arbeitskreis wird sich damit befassen.

In Sachen Infrastruktur wurde das Beispiel Blender mit dem mobilen Online-Supermarkt in Form eines Verkaufswagens angesprochen, da in der Gemeinde Emtinghausen kaum Einkaufsmöglichkeiten bestehen. Auch dazu sollten sich die Bürger äußern. Ein weiteres Thema für die Dorfbelebung war das vorgesehene Dorfgemeinschaftshaus. Ins Auge gefasst wird seit Jahren bereits der ehemalige Gasthof „Zum Götzen“ in der Ortsmitte. Ein Kaufangebot wurde abgegeben. Dazu Gerold Bremer: „Das ist ein sehr langwieriges Verfahren, da eine Auflassungsverfügung daran hängt.“

Bereisung der Kommission am 5. Juni

Klaus Hoopmann forderte die Bevölkerung auf, verstärkt die Ratssitzungen in der Gemeinde zu besuchen, um zu erfahren, was politisch bearbeitet wird. „Wir müssen viel mehr präsent sein.“ Erfreulich, so der allgemeine Tenor, sei es, dass der Bürgerbus schon positiver in Anspruch genommen würde.

Martin Schmitt bat alle Emtinghauser und Bahlumer, aktiv im Arbeitskreis mitzuarbeiten und die Arbeitseinsätze zu unterstützen. Auch zweckgebundene Spenden an den Dorfverein zur Aktion „Unser Dorf hat Zukunft“ sind gerne gesehen. Außerdem wurde eine sehenswerte bebilderte Broschüre zum 26. Landeswettbewerb herausgegeben.

Die Bereisung der Kommission am 5. Juni beginnt am ZOB und endet in der Mühle, der Ablauf wird nur geringfügig gegenüber am 15. September im vergangenen Jahr geändert. „Toll wäre es, wieder ein lebendiges Dorf zu zeigen“, war abschließend der große Wunsch von Martin Schmitt an die Bürger der beiden Dörfer. - jb

