Einwände gegen Pferdekrematorium

Gewerbeaufsichtsamt lädt zum Erörterungstermin in den Kreistagsaal ein

+ Das Betreiberehepaar Sandra und Jochen Lutz sowie Jens Klenk (r.) vom Planungsbüro stellten das Projekt vor und nahmen zu den Einwendungen Stellung.

Blender/Verden – Die dank & treu GmbH & Co KG aus Baden-Württemberg plant, in Blender ein Pferdekrematorium zu errichten. Doch das Projekt stößt auf Widerstand. Dem Staatlichen Gewerbeaufsichtsamt (GAA) Lüneburg, das das umweltrechtliche Genehmigungsverfahren nach dem Bundes-Imissionsschutzgesetz (BimSchG) durchführt, liegt eine Sammeleinwendung vor, die von 29 Bürgerinnen und Bürgern unterschrieben wurde. Gestern gab es im Kreistagsaal in Verden einen öffentlichen Erörterungstermin dazu.