Einstimmung aufs Fest mit Knipp-Wrap

Blender – Der Ernte- und Mühlenverein Blender hatte sich bei der Organisation des Weihnachtsmarktes am Sonntag wieder mächtig ins Zeug gelegt und für ein abwechslungsreiches Angebot rund um die Mühle gesorgt. Mit weihnachtlichen Klängen und Gesängen von Posaunenchor und Grundschülern wurden die Gäste schon mal aufs Fest eingestimmt.

In den Ausstellungsräumen waren Wärmequellen aufgestellt, sodass die Besucher frostfrei stöbern konnten. Die Jugendfeuerwehr Intschede bemalte vor Ort Holzstücke mit Wichtel- und Weihnachtsmannmotiven. Der Erlös kommt dem Nachwuchs zugute. Außerdem machte sie Werbung für die neue Kinderfeuerwehr, die im Frühjahr gegründet werden soll.

Hobbykünstler waren mit Geschenken dabei. „Zu dieser Jahreszeit gibt es natürlich was Weihnachtliches“, erklärte eine Ausstellerin. Rustikaler war es am Stand von Jürgen Rickens, der selbst gebaute Weihnachtskrippen aus Holz anbot. Der Clou: Vogel-Futterhäuschen, bei denen die Achse so verstellt werden kann, dass nichts in Schieflage gerät. „Das könnte ich mir patentieren lassen“, flachste Rickens.

Bei Kaffee, selbst gemachten Torten und Butterkuchen konnte man in der beheizten Mühlenscheune Platz nehmen. Einer der vielen Höhepunkte waren dort die Ein-Euro-Geschenke. Was sie bargen, wussten nur die Damen, die die rund 600 Präsente eingepackt hatten. „Nichts Großes, aber eine Überraschung für den Heiligenabend“, berichtete Margret Claus, eine der fleißigen Einpackerinnen. Der Erlös der Geschenke kommt der Kirchenstiftung zugute. „Im letzten Jahr waren es über 1 000 Euro.“

Für den großen und kleinen Hunger war auch gesorgt. Knipp mit Beilagen im Wrap verpackt. „Spart Geschirr und Besteck. Mal probieren? Ganz lecker“, sagte einer der Männer, und ließ die Bratkartoffeln in der Pfanne rotieren.

Die Freiwillige Feuerwehr lockte mit alkoholischen Getränken. In einer anderen Bude duftete es nach frischen Waffeln, und bei der großen Verlosung gab es schöne Preise zu gewinnen. Wer einmal nicht das Losglück hatte, der bekam wenigstens einen Trostpreis. Ein Kinderkarussell drehte sich unermüdlich. 21 gewürfelt? Für die, die das schafften, gab es eine Mettwurst.

Zum Ende des sich immer mehr füllenden Marktes war für die Kinder das Highlight der Besuch des Weihnachtsmannes, der viele bunte süße Tüten an die jungen Gäste verteilte. ha