„Einmal jährlich ist zu wenig“

BLENDER - Es sei doch stets davon die Rede, dass der Blender See kräftig mit frischem Wasser durchflutet werden sollte, um weiterer Verschlammung entgegenzuwirken. Der einzige Zufluss zu diesem See aber sei nicht geräumt und daher derzeit gar nicht in der Lage, Wassermassen wirkungsvoll weiter durchzuleiten – wenn es demnächst mal kräftig regnen sollte.

Das beklagen Reinhold Hustedt und Gerd Grieme. Die zwei engagierten Blender Bürger beziehen sich auch auf eine „Handlungsempfehlung“ im aktuellen Rostocker Gutachten über den Zustand und die mögliche Sanierung des maroden Gewässers.

„Umleitung von Teilmengen aus dem Hauptgraben über den Bullerhoper Graben durch den Blender See“ wird da unter anderem empfohlen.

Gerade diese Umleitung werde aber verhindert, weil der zuständige Wasser- und Bodenverband den Bullerhoper Graben nach wie vor nur einmal jährlich räumen lässt, beklagen die beiden Männer aus Blender schon seit langem. Eine Grundreinigung mit Baggereinsatz gebe es sogar nur alle sieben bis acht Jahre.

Ein richtiger Durchfluss sei also nicht gegeben. Der Abfluss eingeleiteter Wassermassen am anderen Ende des Sees in die Emte sei hingegen kein Problem, machen die Beiden zugleich deutlich.

„Es bleibt dabei: Nur einmal im Jahr wird dieser Graben geräumt“, betonte auf Nachfrage Heinrich Meyer, Vorsteher des Wasserverbands Untere Emte-Untere Landwehr. Dieser Verband habe die Aufgabe, den Wasserabfluss in seinem Zuständigkeitsbereich zu gewährleisten, und das geschehe auch, bekräftigt Meyer.

Es gebe im Übrigen Anlieger des Grabennetzes, die die hier entstandene Schilflandschaft sehr reizvoll fänden. Sie habe sich nur entwickeln können, weil eben nicht so häufig gemäht und geräumt werde.

Berechnungen hätten zudem laut Meyer ergaben, dass rund drei Kubikmeter Wasser pro Sekunde in den See gedrückt werden müssten, um wirklich Bewegung in die Schlammmassen zu bringen. Eine solche Wassermenge könne der Graben auch nach Wolkenbrüchen bei Weitem nicht liefern. Zudem müsse wegen der Gefällelage das Wasser vor Einleitung in den Bullerhoper Graben erst aufgestaut werden, damit es überhaupt weiter in Richtung See fließt. „Rein fachlich gesehen völliger Unfug“, beurteilt der Verbandsvorsteher daher die Vorschläge Hustedts und Griemes, die diese aber regelmäßig immer wieder vorbrächten.

Kritisch sieht Meyer allerdings die Sperrung des zweiten See-Zuflusses aus Varste wegen angeblich starker Belastung des Wassers. Diese Begründung der Gemeinde habe er nie richtig nachvollziehen können.

Die zwei Blenderaner wiederum sehen sich durch die Handlungsempfehlung im See-Gutachten in ihren Forderungen nach verstärkter Grabenpflege bestätigt.

Das nötige Aufstauen des Wassers vom Hauptgraben her hatte Hustedt vor rund 14 Jahren schon einmal in die Wege geleitet, was damals zu großem Ärger mit dem Mittelweser-Verband in Syke führte. - la