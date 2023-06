Einfamilienhaus brennt in Thedinghausen-Eißel

Von: Philipp Köster

Mehrere hundert Meter Schlauchleitungen musste die Feuerwehr verlegen, um genügend Löschwasser zu haben. © Kreisfeuerwehr Verden / Boie

Thedinghausen-Eißel – Der Brand eines Einfamilienhauses in Thedinghausen-Eißel hat am Freitagmittag gegen 11.50 Uhr den Einsatz mehrerer Feuerwehren der Samtgemeinde erfordert. Ein Verkehrsteilnehmer hatte das Feuer laut Polizei gemeldet.

Da an einen Innenangriff wegen der Einsturzgefahr des Hauses nicht zu denken ist, löscht die Feuerwehr von der Drehleiter aus. © Kreisfeuerwehr / Boie

Bereits auf der Anfahrt machten die Einsatzkräfte nach Angaben der Kreisfeuerwehr eine große schwarze Rauchwolke über Eißel aus. Daraufhin sei das Alarmstichwort auf „F3Y“ erhöht worden, der höchsten Alarmstufe im Landkreis. Nach ersten Meldungen sei nicht auszuschließen gewesen, dass sich noch Menschen im Haus an der Eißeler Dorfstraße befinden könnten. Doch hatten sich bereits alle Personen in Sicherheit gebracht.

Daraufhin konzentrierte sich das Einsatzgeschehen auf die Brandbekämpfung. Einen sogenannten Innenangriff konnten die Löschkräfte nicht mehr vornehmen, da das Gebäude als einsturzgefährdet galt. So hieß die Devise: Löschangriff über die Drehleiter der Feuerwehr Achim und mehrere Strahlrohre von unterschiedlichen Seiten von außen. Die Einsatzkräfte mussten mehrere hundert Meter Schlauchleitungen verlegen, um genügend Löschwasser zur Verfügung zu haben, heißt es in dem Bericht weiter.

Im weiteren Verlauf kam noch die Drohne der Kreisfeuerwehr mit einer Wärmebildkamera zum Einsatz, um letzte Glutnester aufzuspüren. Zudem wurde auch ein Bagger zur Einsatzstelle alarmiert, um einen stark einsturzgefährdeten Giebel einzureißen.

Am frühen Nachmittag waren die Hauptlöscharbeiten abgeschlossen, die Aufräum- und Nachlöscharbeiten dauerten jedoch noch bis in den Nachmittag an.

Vor Ort waren laut Polizei und Feuerwehr rund 100 Einsatzkräfte: neben den Wehren aus Thedinghausen, Felde, Riede, Beppen und Achim auch die Polizei und der Rettungsdienst.

Der Brandort wurde an die Tatortgruppe Verden der Polizei übergeben, um die Ursache für das Feuer zu ermitteln. Dazu verlautete bislang noch nichts, ebenso wenig zur Schadenshöhe. ps / pk