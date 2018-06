„Einer von hunderten“ schreibt Peter Dorsch von der Tennisgemeinschaft(TG) Thedinghausen zu diesem Foto, das er noch aufstöberte. Von der gesamten großen Froschwanderung über Plätze des Vereins, der daraufhin zwei Punktspiele absagte – siehe Bericht vom Sonnabend – existiert leider keine Aufnahme. Zur überaus üppigen jungen Froschpopulation dieses Jahres, die von der Eyter aus in Richtung Erbhof-Baumpark zog, gibt es offenbar aber ein Gegenstück, wie Thomas Berger von der Thedinghauser Nabu-Gruppe berichtet: 2018 sei auch „ein glückliches Jahr für die Störche“. Deren Bestand habe sich auf Rekordhöhe entwickelt. Es könnte also sein, dass die Frosch-Armada später sehr dezimiert von ihrem grünen Sommerquartier wieder an die Eyter zurückkehrt. Auf diese Gefahr angesprochen, machte Kreis-Biologin Antje Mahnke-Riethoff jedoch deutlich, dass Störche sich entgegen verbreiteter Meinung vor allem von Mäusen ernährten.