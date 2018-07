Landesjugendlager der Geflügelzüchter in Morsum: Eine Woche Abenteuer in der Zeltstadt

Sie alle fühlen sich in Morsum wohl. Das Landesjugendzeltlager der Geflügelzüchter ist Treffpunkt für über 200 Kids. Heute ist Tag der offenen Tür.

Morsum - Jubel, Trubel, Heiterkeit und jede Menge Informationen: Am heutigen Donnerstag lädt das 37. Landesjugendzeltlager der Rassegeflügelzüchter zum Tag der offenen Tür ein.

Besucher – ob Eltern oder Verwandte der Kinder, Vereinsmitglieder, alle Einwohner aus Morsum und umzu, Vertreter der Organisationen sowie Rat und Verwaltung können dabei ab 14 Uhr das Zeltlager in Morsum auf dem Sportplatz an der Grundschule in Augenschein nehmen.

Der Geflügelzuchtverein Morsum ist zum zweiten Mal nach 2006 Gastgeber eines solchen großen Zeltlagers und hat seit vergangenen Samstag 250 Kinder und Betreuer noch bis übermorgen zu Gast. Das Orga-Team um Sigrid Krüger und Heike Meyer kann dabei auf eine breite Unterstützung aus dem Verein und von vielen Helfern bauen – ob nun die Morsumer Feuerwehr, die schon einige Male mit einer kühlenden Wasserdusche zu Gast war, der Schützenverein Beppen, bei dem viele Teilnehmer zu einem Schießwettbewerb zu Besuch waren oder Einzelpersonen, die mal eben eine Organisationsfahrt erledigen oder die Karte für die Metro zum Einkaufen zur Verfügung stellen. „Eine tolle Gemeinschaft und eine fantastische Unterstützung“, schwärmt Sigrid Krüger.

Der Geflügelzuchtverein Morsum ist eine Woche Gastgeber des 37. Landesjugendzeltlagers Hannoverscher Rassegeflügelzüchter. © Heiner Albrecht Heute darf man sich nicht nur die Zeltstadt anschauen, sondern es wird ein kleines Rahmenprogramm geboten, beispielsweise Hüpfburg, Bungeetrampolin und Kinderschminken. Kaffee & Kuchen gibt es, ebenso wie kühle Getränke, zu einem annehmbaren Preis. Abends wird für alle, Teilnehmer und Gäste, gegrillt.

Der Morsumer Kindergarten eröffnet heute mit einem Tanz um 16 Uhr das Programm. Es schließt sich eine Mini-Playback-Show an und das Zeltlagerlied wird gemeinsam gesungen. Die Organisatoren überreichen einige Auszeichnungen, danach kommen die Ehrengäste zu Wort.

Die Einnahmen des Tages sind für die Organisatoren wichtig. „Ohne die Spenden für Kaffee und Kuchen und Einnahmen dem Getränkeverkauf und das Grillen können wir den Preis von 80 Euro pro Teilnehmerkind nicht halten“, erläuterte Landesjugendleiterin Kathrin Stietenroth. In diesem Betrag sind die bisherigen Unternehmungen wie die Führungen durch die Straußenfarm, Magic Park, Pferdemuseum oder der Eintritt ins Schwimmbad in Schwarme inbegriffen.

Nach dem Grillen startet am frühen Abend für die Kinder und Besucher eine Disco auf dem Sportplatz. „Bis 24 Uhr wollen wir viel Spaß haben“, freut sich Sigrid Krüger schon im Voraus. Mit Anfassen brauchen die Besucher des heutigen Tages der offenen Tür nicht, denn viele Morsumer und Vereinsmitglieder haben ihre Hilfe zugesagt, und ein Team von der Deutschen Bank unterstützt an ihrem Social Day das Zeltlager nach Kräften.