Eine unbekannte Frau im Bett bei „Een Droom von Hochtied“

Emtinghausen/Thedinghausen - Der Vorverkauf für die stets begehrten Karten zu den plattdeutschen Aufführungen der „Emhuser Plattsnackers“ in der Aula der Gudewill-Schule an der Jahnstraße in Thedinghausen startet am kommenden Sonntag, 5. März, von 10 bis 12 Uhr im Gemeinderaum in Emtinghausen, Schulstraße 19.

Vorverkauf startet Sonntag

Ab 8.30 Uhr ist Einlass und die Kartenkäufer werden mit einem kleinen Gratis-Frühstück belohnt. Ab Dienstag, 7. März, läuft der Kartenvorverkauf dann im Handarbeitshaus Köster in Emtinghausen sowie bei Buch & Papier Lange in Thedinghausen. Im online-Shop können ebenfalls Karten auf www.emhuserplattsnackers.de geordert werden.

Es gibt fest nummerierte Plätze, die beim Kauf ausgesucht werden können. Wer Gutscheine besitzt, muss diese im Vorverkauf einlösen. Für die echten Plattsnackers-Anhänger steht auch der interessante Fan-Shop bereit.

Der Zweiakter gestaltet sich „hoch aufregend“, verraten die Plattsnackers, „eine turbulente Komödie, wie wir sie lange nicht auf der Bühne hatten. Es geht mehr als nur drunter und drüber Die Proben treiben uns da schon oft selbst die Lachtränen in die Augen.“

Denn es ist der Tag seiner Hochzeit, als Tom am Morgen nach seinem Junggesellenabschied aufwacht und eine fremde Frau neben sich im Bett seiner Hochzeitssuite findet. Ab jetzt hat Tom nur noch eine Aufgabe: Die Unbekannte muss verschwinden. Doch das ist nicht so leicht, wenn sich im Nebenzimmer mit Verbindungstür die Braut und die zukünftige Schwiegermutter aufhalten. Aber Tom versucht das unmögliche möglich zu machen und mit Hilfe seines Trauzeugen und dem Zimmermädchen die Hochzeit noch zu retten. Dabei bringen alle jedoch noch mehr durcheinander als es eigentlich schon ist.

Die Regie führt André Habekost und es spielen mit: Silke Eitmann, Torsten Ewald (neu dabei), Frank Fröhlich, Margret Grahl, André Habekost, Tanja Schümann und Andrea Stadtlander. Als Souffleuse agieren Renate Ahlers und Hanna Otten.

Aufgeführt wird der Zweiakter am Gründonnerstag, 13. April, mit der Premiere um 20 Uhr; Ostermontag, 17. April, 11 Uhr mit Frühstück ab 8.30 Uhr; Mittwoch, 19. April, Freitag, 21. April und Samstag, 22. April, jeweils um 20 Uhr (nur Vorstellungen) sowie am Sonntag, 23. April, um 11 Uhr mit Frühstück ab 8.30 Uhr.

Die Vorstellungen mit Frühstück kosten 21,50 Euro, ohne Frühstück 8 Euro. Das Frühstück findet in der Mensa der Gudewill-Schule statt und wird durch den Partyservice Hoopmann aus Thedinghausen organisiert. Bei allen Veranstaltungen stehen natürlich auch Getränke in der Buddelecke bereit.

jb