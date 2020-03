Eine Schlosslücke wird geschlossen

Erbhof-Förderkreis enthüllt am 15. März erzbischöfliches Wappen

+ Das Foto zeigt ein Gips-Modell (Bozetto), das künftig in der Dauerausstellung im Obergeschoss des Schlosses zusammen mit einer Beschreibung ausgestellt wird. Foto: Förderkreis

Thedinghausen – Einst zierte das Wappen des Bremer Erzbischofs Johann Friedrich das Hauptportal des Schlosses Erbhof in Thedinghausen. Wann und warum es verschwand, ist unklar. Sicher aber ist, dass aus Anlass des 400-jährigen Bestehens des Erbhofs der gleichnamige Förderverein eine Nachbildung in Auftrag gegeben hat. Das Werk des Willebadessener Bildhauers Raphael Strauch wird am Sonntag, 15. März, um 15 Uhr feierlich von den Kindergartenkindern „Die Erbhoflöwen“ und unter dem Schutz der Hansegarde enthüllt.