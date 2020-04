Eine Erfolgsgeschichte

15 Jahre Dorfverein Emtinghausen-Bahlum / Unveränderter Vorstand

+ Das Domizil des Dorfvereins ist die Emhuser Mühle. Fotos: behr

Emtinghausen – „Dorfverein soll Emtinghausen beleben“, so stand es in der Überschrift der Kreiszeitung Anfang Oktober 2004. Lief die Richtung zunächst auf die Gründung eines Gewerbevereins hinaus, kristallisierte sich jedoch in der ersten Zusammenkunft der Emtinghäuser und Bahlumer Einwohnerschaft am 5. Oktober in der Waldschänke in Bahlum schnell heraus, dass die interessierten Bürgerinnen und Bürger klar in Richtung Dorfverein tendierten.