Einblick ins Herz der Mühle

Altes Handwerk, Kunst und Kulinarisches sorgen für volles Haus in Blender

+ Wie aus Milch Butter wird, zeigte Karl-Heinz Rengstorf.

Blender – In einer Zeit, in der es in jedem Supermarkt Aufbackbrötchen zu kaufen gibt, weiß nicht mehr jedes Kind, wie eigentlich gebacken und wie zuerst mal aus Getreide Mehl hergestellt wird. Spannend war es für die Gäste, am Pfingstmontag beim Mühlentag in Blender hinter die Kulissen der 1872 erbauten Windmühle zu schauen und Einblick in altes Handwerk zu erhalten. Die beiden ausgebildeten Müller des Mühlen- und Erntevereins, Kurt Hustedt und Charly Neumann, gaben Auskünfte über die Mühle und ihre Funktionsweise.