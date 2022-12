Ein Raum für die Liebe zum toten Kind

Von: Philipp Köster

Den Gottesdienst zum Gedenken an verstorbene Kinder am Sonntag in der Lunser Kirche bereiten vor: (v.l.) Pastorin Anja Sievers, Lektorin Christina Schwecke-Ernst, Monique Herrmann und Ursula Heitmann. © Köster

Lunsen – Monique Herrmann hat vor vier Jahren ihren Sohn bei einem Motorradunfall verloren. In ihrer Trauer suchte sie nach einem Angebot zur Bewältigung und stieß dabei auf den Worldwide Candle Lighting Day (in etwa Welt-Kerzenleuchten-Tag), einen internationalen Gedenktag immer am zweiten Sonntag im Dezember, an dem der verstorbenen Kinder gedacht wird.

„2019 war dieser Gedenktag aber schon gelaufen. Und dann kam Corona“, berichtet sie.

Über die Kirchlintelner Pastorin Merle Oswich und die dortige Lektorin Christina Schwecke-Ernst wurde in diesem Herbst Kontakt zur Lunser Pastorin Anja Sievers geknüpft. Und in diesen Wochen erarbeitet die hiesige Pastorin mit Monique Herrmann und Christina Schwecke-Ernst einen Gottesdienst für den kommenden Sonntag um 18.30 Uhr in der Lunser Kirche. Mit dabei ist eine weitere Betroffene: Ursula Heitmann. Auch sie verlor ihren Sohn, der vor 26 Jahren tödlich verunglückte.

Eingeladen sind dem vierköpfigen Vorbereitungsteam zufolge alle, die um ihr gestorbenes Kind trauern, sei es geboren, sei es ungeboren. Nicht nur die Eltern sind angesprochen – auch Geschwister, Paten, Großeltern.

Anders als eine nicht-religiöse Veranstaltung, wie zum Beispiel das Open-Air-Konzert der Achimer Sterneneltern am Sonntag im dortigen Stadtwald, geht es in dem Gottesdienst in Lunsen „um die Gemeinschaft der Betroffenen und die zwischen Himmel und Erde“, wie es Pastorin Sievers formuliert. Es handele sich nicht nur um eine Trauerveranstaltung, sondern auch um einen Gottesdienst, der getragen sei von der tröstenden Hoffnung oder Gewissheit, dass es den „Kindern gut geht, dort wo sie jetzt sind“. Der Gottesdienst enthält neben den üblichen liturgischen Bestandteilen wie Gebeten, gemeinsamem Gesang und einer Predigt auch einen sehr persönlichen Akt, nämlich das individuelle Beschriften kleiner Kerzen mit dem Namen des verstorbenen Kindes. Immer um 19 Uhr auf der Welt werden die Kerzen entzündet.

„In dieser Schwere liegt im Schreiben des Namens eine Leichtigkeit“, schildert Ursula Heitmann. Es gebe einen Rahmen, einen Raum, in dem man den Namen des Kindes noch einmal sprechen könne. An diesem Abend gibt es nach Angaben des Vorbereitungsteams Raum für jedes Gefühl. Etwa für die Liebe, die man dem Kind noch geben wollte, es aber wegen seines Todes nicht mehr tun konnte. „Alles ist erlaubt“, betont Anja Sievers – in diesem religiösen Kontext auch die Anklage Gottes, den man mit der Warum-Frage konfrontiert. „Das ist ja jemand, den man anklagen kann. Gott hilft uns nicht am Leiden vorbei, aber er hilft uns durch“, ist die Pastorin überzeugt.

Die Kerzen können die Teilnehmenden dann mit nach Hause nehmen und so das Gedenken fortsetzen.

