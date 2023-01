Ein neues Kapitel: Pastor Sebastian Sievers verabschiedet sich nach neun Jahren von seinen „BIO“-Gemeinden

Pastor Sebastian Sievers verlässt nach neun Jahren die Kirchengemeinden Blender / Intschede / Oiste und geht mit seiner Frau Anja, Pastorin in Lunsen, nach Bad Nenndorf. © Christian Walter

Manche Familien in seinen Gemeinden kennt Sebastian Sievers nun schon so lange, dass er mit ihnen jedes kirchliche Lebensereignis einmal durch hat: Ob Taufe, Konfirmation, Hochzeit oder Beerdigung – all das gehört zum Beruf des Pastors und dem Gemeindeleben dazu und kommt irgendwann vor. Nun verabschiedet sich der 41-Jährige nach neun Jahren nach Bad Nenndorf.

Nun, nach neun Jahren in den „BIO-Kirchen“ – gemeint sind die Gemeinden Blender, Intschede und Oiste – ist es für die Menschen an der Zeit, Abschied von ihrem Pastor zu nehmen. Sebastian Sievers schlägt das Kapitel BIO zu und ein neues auf: Ab Februar wirkt er in Bad Nenndorf, im Tandem mit seiner Frau Anja, die derzeit noch als Pastorin in Lunsen arbeitet. An diesem Sonntag findet sein Abschiedsgottesdienst statt, eine Woche später der seiner Frau. Ein großer Bahnhof wird das: Fulko Steinhausen wird da sein, der Superintendent des evangelisch-lutherischen Kirchenkreises, wenn am Sonntag ab 15 Uhr die Orgelklänge durch die Blender Kirche hallen werden; alle Gemeindemitglieder, die sich Pastor Sievers verbunden fühlen, sind eingeladen, sich persönlich von ihm zu verabschieden. Dann steht auf einmal der 41-Jährige im Mittelpunkt, der sonst Gott und dessen Liebe zu den Menschen in seinen Gemeinden zum Kern seines Schaffens macht.

Momentan ist das bei mir nur mit Traurigkeit verbunden.

„Momentan ist das bei mir nur mit Traurigkeit verbunden“, sagt Sebastian Sievers, gefragt nach seiner Gefühlslage beim Gedanken an den nahenden Abschied, der ihm nach eigenen Worten „krass bevorsteht“. „Ich lasse hier Beziehungen zu Menschen zurück, mit denen ich sehr gerne gearbeitet habe.“ Das betrifft seine Gemeinde-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter wie auch die Menschen in Blender, Intschede und Oiste gleichermaßen.

Die Kirche zu Blender und das Gemeindehaus, dessen Errichtung und Eröffnung 2018 in die Amtszeit von Pastor Sebastian Sievers fiel. © Christian Walter

In den neun Jahren seines pastoralen Wirkens hat er unzählige Gottesdienste gefeiert, nicht nur mit den BIO-Gemeinden, sondern auch in anderen Kirchen in der Samtgemeinde Thedinghausen. Dazu kamen rund um seine erste Anstellung verschiedene weltliche Aufgaben wie das Leiten von Sitzungen, Haushaltsabschlüsse oder die Friedhofsverwaltung. Auch der Neubau des Gemeindehauses neben der Blender Kirche fiel in seine Dienstzeit. „Ich habe hier viel gelernt“, so Sievers, „aber die Verwaltung ist nicht der Hauptteil. Ich habe einfach sehr gerne mit den Menschen hier Kirche gemacht“, wie er das Zusammenspiel mit den Gemeindemitgliedern nennt, ob im Gottesdienst oder im sozialen Miteinander drumherum. „Mit einigen hier verbindet mich einfach ganz viel“, so der scheidende Pastor. „Ich habe mit den Jahren sehr deutlich wahrgenommen, das ich die Zusammenhänge durchschaue. Das ist auch ein Teil von Ankommen im Dorf“, blickt der zweifache Familienvater, der ursprünglich aus Leese im Südkreis Nienburg stammt, zurück auf seine BIO-Jahre.

Und doch hat er für sich klare Grenzen gezogen und seine Rolle als Pastor, die öffentliche Funktion, stets von der Person Sebastian Sievers versucht zu trennen. Er nennt ein Beispiel: Aus dem Dorfleben hat er sich rausgehalten, also etwa aus Vereinsfeiern oder Erntefesten. Ein Grußwort als Pastor war immer drin, keine Frage. Er ließ sich schon sehen und pflegte so den Kontakt mit den Menschen vor Ort. Aber mitgefeiert hat der Pastor Sievers nie. „Auch wenn ich als Person vielleicht gerne dabei gewesen wäre. Aber das ist eine Frage meines Verständnisses vom Pastor-Sein.“ Ein zweites Beispiel: Beim Gespräch mit dem Zeitungsredakteur bleibt es konsequent, ganz bewusst und klar ausgesprochen beim „Sie“. Zwei Menschen sitzen sich gegenüber, ähnliches Alter, aber beide in ihren Rollen in der Öffentlichkeit, alles auf professioneller Ebene.

Ich bin, was die Kirche angeht, tatsächlich sehr konservativ. Mein Kerngeschäft ist es, zu predigen und zu verkündigen.

Im Abschiedsgespräch mit der Zeitung geht es dennoch um beide Seiten: Den Pastoren und den Menschen Sebastian Sievers. Fürs Foto ist ihm das Outfit natürlich freigestellt, er entscheidet sich gegen den Talar und stattdessen für den Hoodie mit dem Aufdruck der US-Punkband „Rise Against“. „Ich gebe schon von mir preis“, sagt er, und gleichzeitig wird die Ambivalenz wieder deutlich, als es um sakrale Fragen geht: In der Kirche gibt es mit ihm keine Rockmusik. Im Gottesdienst geht es diesbezüglich, und was etwa die Gebetssprache angeht, klassisch-kirchlich zu. „Ich bin, was die Kirche angeht, tatsächlich sehr konservativ. Mein Kerngeschäft ist es, zu predigen und zu verkündigen.“

Sievers sieht bei den Versuchen anderer seines Berufsstandes, die Kirche modern und „hip“ erscheinen zu lassen, schnell eine Anbiederung, etwa wenn anderswo junge Pastoren mit Cappy oder Skateboard in Youtube-Clips zu Techno oder Heavy Metal durch die Kirche tanzen. Zudem sieht er es nicht als Aufgabe der Kirche, den Zeitgeist und aktuelle politische Fragen zum Inhalt ihrer Verkündigung zu machen. „Der Kern der Sache ist Gottes Liebe zu den Menschen, und nicht, zu gucken: Was ist heute gefragt, also predigen wir Klimaschutz.“ Gleichzeitig kämen die Menschen bei ihm „nicht aus dem Gottesdienst und sind mit der Bibelkeule plattgeprügelt. Wir sind schon im 21. Jahrhundert. Aber das Thema der Kirche bleibt die Wirklichkeit Gottes, und von da aus kann man schauen, was in der Welt passiert.“

Meine Aufgabe ist es, den Leuten in ihren Leben zu helfen, klarzukommen, aber es ist nicht meine Aufgabe, ihnen vorzuschreiben, was moralisch richtig ist.

Seine konservative Haltung in kirchlichen Fragen ergänzt er um einen weiteres Adjektiv: liberal. „Sexuelle Orientierung zum Beispiel ist eine Frage gesellschaftlicher Moral. Und gesellschaftliche Moral war Gott schon immer ziemlich egal. Das zentrale Thema ist Gottes Liebe für die Welt und das Leben aller Menschen, egal wie sie es leben.“ Die Aufgabe für die Kirche sei es, diese Themen theologisch zu durchdenken und festzustellen: Doch, das geht auch. „Ich halte es für eine kognitive Aufgabe, das, was wir zu verkündigen haben, zu verstehen im Heute.“ Klimaschutz und Genderfragen seien zwar „Themen unserer Zeit, aber es ist nicht die Aufgabe von Kirche, diese zu lösen“, sagt er. Was er nicht leiden könne, erklärt der Pastor, „ist, wenn Kirche Moral verkündigen will. Ich will den Leuten nicht sagen, was sie als ,gute Christen‘ zu tun haben. Meine Aufgabe ist es, den Leuten in ihren Leben zu helfen, klarzukommen, aber es ist nicht meine Aufgabe, ihnen vorzuschreiben, was moralisch richtig ist.“

Es ist einfach schön, in so hellen Kirchen Gottesdienste zu feiern.

Was Sebastian Sievers an den BIO-Kirchen gut gefällt, ist die rationale klassizistische Architektur der Gotteshäuser. Sie ist für ihn eine Verbindung zur griechischen Antike und erinnert ihn an die griechisch-philosophische Denkweise. „Es ist einfach schön, in so hellen Kirchen Gottesdienste zu feiern.“ Gerade das Halbrund-Fenster über dem Altar in Blender findet er schön, besonders wenn früh an einem klaren Ostermorgen die aufgehende Sonne hinter dem exakt nach Osten ausgerichteten Glas aufsteigt. „Natürlich wachsen einem diese Gottesdiensträume ans Herz. Es sind ein Stück weit meine Kirchen geworden“, sagt Sievers und malt mit zwei Fingern beider Hände An- und Abführung in die Luft.

Von denen wird er sich nach dem Abschiedsgottesdienst und einer Woche Restdienst nun trennen, wie auch von den Menschen in seinen Gemeinden. Die Abgrenzung seiner Person vom Pastorenamt im kirchlichen Miteinander fasst er so zusammen: „Ich gehe relativ gut in Beziehungen mit anderen Leuten. Ich habe nicht gemauert, ich habe mich nicht verstellt und immer versucht, offen und ehrlich durchscheinen zu lassen, was die Person Sebastian Sievers ausmacht. Gleichzeitig würde ich das niemals zu einem Teil meiner Berufsausübung werden lassen. Ich habe das gemieden wie der Teufel das Weihwasser.“

