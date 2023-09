Ein Jahr „Essen für alle“ in Riede

Nachfrage konstant hoch / Neu: Kühlhaus / Weitere helfende Hände gesucht

Riede – Seit genau einem Jahr geben die ehrenamtlich Helfenden des Vereins „Essen für alle – Landkreis Verden“ immer sonnabends im ehemaligen Kantorenhaus in Riede gerettete Lebensmittel, die ansonsten in den Mülltonnen der Supermärkte und Discounter landen, an Bedürftige und Lebensmittelretter aus. Und die Nachfrage ist konstant hoch. Im Schnitt 70 Familien versorgen sich in Riede sowie in einer zweiten Ausgabestelle in Verden Woche für Woche mit Essen, weil das Geld für Einkäufe in Zeiten der anhaltend hohen Inflation hinten und vorne nicht reicht oder sie ein Zeichen gegen Lebensmittelverschwendung setzen wollen.

„Efa“-Vorsitzende Anja Pientka bereut den Umzug der Ausgabestelle von Achim-Baden nach Riede nicht. „Wir haben uns hier fest etabliert und erhalten ganz viel positive Resonanz“, zieht die 41-Jährige Jahresbilanz. Die Zahl der Läden und Höfe, bei denen der Verein nicht abverkauftes frisches Obst und Gemüse sowie Lebensmittel kurz vor oder über deren Mindesthaltbarkeitsdatum abholen kann, habe sich im vergangenen Jahr noch einmal deutlich erhöht und somit auch die Menge der ausgegebenen Waren. Auch die Zahl der Helfenden sei erfreulicherweise gestiegen. Der Mietvertrag für die Diele des Kantorenhauses laufe unbefristet, die Kirchengemeinde komme dem Verein bei den Nebenkosten sehr entgegen. Sollte die politische Gemeinde dem ansonsten leer stehenden Gebäude neues Leben einhauchen wollen, „werden wir trotzdem bleiben können“, ist sich Anja Pientka sicher.

Der Verein hat den Ausgaberaum deshalb in Form und Funktion optimiert. Die vielen Kühlschränke sind einem kompakten Kühlhaus gewichen. Es stammt aus dem Inventar der ehemaligen Straußenfarm in Werder und konnte kostengünstig erworben werden. Die geretteten Lebensmittel werden hier bei konstanten vier Grad Celsius gelagert und vor der wöchentlichen Ausgabe sortiert. Obst und Gemüse kommt dann in Kisten auf einen großen Ausgabetisch. Von dem anfänglich praktizierten Rundlauf durch den Raum vorbei an allen Waren habe man sich verabschiedet. Der Tisch mit den Kisten bildet nun eine Art Verkaufstresen. „Wir wollen wie ein kleiner Tante-Emma-Laden sein“, beschreibt es Pientka. „Die Leute sagen, was sie brauchen. Wir gucken, ob wir es da haben.“ Denn nicht alles lagert sichtbar im Raum. Neben dem Kühlhaus gibt es noch kleine Seitenräume für Waren aller Art, von Kaffee über Müsli bis Nudeln und Konserven.

Und auch beim Bezahlen gibt es eine Neuerung. Galt bislang der Maßstab, dass das abgegebene Essen für alle Kinder gratis und für jeden Erwachsenen 2,50 Euro kostet, kann jeder nun geben, was ihm die Lebensmittel wert sind beziehungsweise er oder sie sich leisten kann. Denn nicht jeder, der zu „Essen für alle“ kommt, tut das aus wirtschaftlichen Gründen. Der Verein richtet sich mit seiner Ausgabe neben Bedürftigen gezielt auch an Lebensmittelretter. Wer Bedenken hat, er nehme denen, die wirklich auf das Essen für alle angewiesen seien, etwas weg, dem rät Anja Pientka: „Kommt einfach eher zum Ende der Ausgabezeit. Die, die unser Essen wirklich brauchen, kommen am Anfang.“

Was der Verein indes gerade dringend bräuchte, seien Edelstahlregale für das Kühlhaus, um dort mehr Übersicht zu bekommen. Und noch mehr helfende Hände. Gesucht werden zum einen Ehrenamtliche, die mit ihrem Auto ausgesonderte Lebensmittel bei den quer über den Landkreis Verden verstreuten Läden abholen. Einzelne Supermärkte würden täglich angefahren. Hauptabholzeit sei aber der Sonnabendvormittag. Hilfe wird zum andern auch gesucht für das Sortieren der Waren, das Packen von sogenannten Carepaketen für Menschen, die nicht selbst zur Ausgabestelle kommen können, und die eigentliche Ausgabe in Riede und Verden.

Von Claudia Schlüter-Ehrecke