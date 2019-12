Neu aufgelegter Morsumer Weihnachtsmarkt wird zum Besuchermagnet

Ein-Euro-Geschenke der Renner

+ © Albrecht Süß belegte Crêpes offerieren die jungen Damen beim Morsumer Weihnachtsmarkt. © Albrecht

Morsum – Überall strahlende Gesichter: Der Weihnachtsmarkt in Morsum – klein, aber fein – entwickelte sich am Samstagnachmittag zum Besuchermagnet. Nach einem Jahr Pause hatte sich die ehrenamtliche Initiative „Mensch Morsum“, die die Dorfgemeinschaft stärken will, darum gekümmert und wieder einen Weihnachtsmarkt am Morsumer Schützencentrum organisiert.