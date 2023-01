Ein Enso für Emhusen: 24-Stunden-Supermarkt kommt

Von: Christian Walter

Emtinghausens stellvertretender Bürgermeister Harald Hemmje freut sich: Er hat sich für einen „Tante-Enso“-Laden in Emhusen stark gemacht. Nun ist klar: Der Laden kommt an die Bremer Straße 47 und bringt wieder Nahversorgung in die Gemeinde – 24 Stunden am Tag. © Christian Walter

Donnerstagmorgen, zehn vor zehn. Das Handy klingelt. Ein hoch erfreuter Harald Hemmje ist dran und meldet Vollzug: Tante Enso kann kommen. „Bis gestern wurden 340 Anteile gezeichnet“, sagt das Gemeinderatsmitglied von den Grünen, das auch Emhusens stellvertretender Bürgermeister ist. Nötig waren 300.

Die Rede ist von Genossenschaftsanteilen. Denn die „Tante-Enso“-Läden funktionieren nur gemeinschaftlich. Für einen Mindestbetrag von 100 Euro kaufen interessierte Menschen aus dem betreffenden Ort beziehungsweise dem Einzugsbereich des späteren Geschäfts Anteile an der großen Genossenschaft der Bremer Firma „MyEnso“, die hinter dem Konzept der ländlichen 24-Stunden-Supermärkte steht, und werden so zu Teilhabern. Kommen 300 zusammen, kommt ein Laden in den Ort. „MyEnso“ muss und will ausloten, ob das Kundenpotenzial da wäre, insoweit ist die Vorgehensweise nachvollziehbar.

Und die Teilhaberinnen und Teilhaber bekommen für ihren Einsatz, der zusammengerechnet gewissermaßen das Startkapital für den neuen Nahversorger im Ort ist, ja auch etwas zurück: Fünf Prozent Rendite plus Vorteile beim späteren Einkauf. Harald Hemmje hat sich sehr dafür eingesetzt, dass auch Emtinghausen in den Genuss kommt, nach Jahren wieder einen Supermarkt vor Ort zu haben, der fußläufig erreichbar ist. „Ich kannte das aus Blender, und habe gleich gedacht: Das ist es!“

So könnte auch Ihr „Tante-Enso“ aussehen: Blender hat schon einen 24-Stunden-Supermarkt. Und zwar nicht irgendeinen, sondern sogar den Ersten. Nun bekommt auch Emhusen einen eigenen. © Christian Walter

In Blender hat im September 2019 der erste „Tante-Enso“-Laden eröffnet. Angelehnt ist der Name an die guten alten „Tante-Emma“-Läden, die es früher in jedem Dorf gab, und wo man so gut wie alles bekommen konnte. Die starben nach und nach aus, und auch für die großen Lebensmittelketten lohnt sich nicht in jedem kleinen Ort eine Filiale. Zum Einkaufen fährt man derzeit von Emhusen aus noch nach Thedinghausen oder Schwarme. „Früher gab es hier einen Fleischer, zwei Bäcker, einen Lebensmittelladen. Jetzt ist die Sparkasse raus, die Post ist weg, Emtinghausen liegt brach“, hadert Harald Hemmje mit der derzeitigen Situation. Umso mehr freut er sich, dass an der Bremer Straße 47 nun bald wieder Leben einkehrt. In dem Gebäude saß früher über Jahrzehnte, bis 1997, ein Gemischtwarenladen, dann ein Bäcker. Nun steht es seit Jahren leer, wechselt aber gerade den Besitzer: Andre Kothe wird der neue Eigentümer, derzeit laufen die Formalien. Er wird die Immobilie umbauen und dann an „MyEnso“ vermieten.

Ob man mal reinschauen kann für einen Eindruck und ein Foto? „Klar, kriegen wir hin“, sagt Hemmje am Telefon. Also rein ins Auto und ab über die Weser. Vor Ort sind Hemmje und Kothe gerade dabei, das bunte Banner wieder zu befestigen, das sich in den Windböen der letzten Tage losgerissen hat, und nach wie vor die Frage stellt: „Kommt Tante Enso nach Emhusen?“ Und nachdem diese Frage jetzt geklärt und mit „Ja“ beantwortet ist, geht es nun bald an den Umbau.

Einfache Antwort: Ja. – Wohl ab dem Sommer kann sich Emtinghausen über einen „Tante-Enso“-Laden freuen, wenn beim Umbau alles glatt läuft. © Christian Walter

Die Grundsubstanz in dem Backsteinbau von Anfang des 20. Jahrhunderts, der nach und nach erweitert worden ist, sei grundsätzlich gut, sagt Andre Kothe, während er beim Rundgang erst die ehemalige Fleischtheke links liegen lässt – „das kommt alles raus“ –, und immer mal wieder hier und da die Wände und Böden inspiziert. Kothe hat eine Heizungs-, Elektro-, Sanitär- und Haustechnik-Firma, kennt sich also im Handwerk aus, und hat die Immobilie auch vorher schon betreut. Etwa ein halbes Jahr setzt er an, um zu entkernen, Zwischenwände rauszureißen, die Heizung neu zu machen, und so weiter. „Das Schlimmste wird die Elektrik und die Klimaanlage“, schätzt er. Wenn alles glatt läuft, will er die Räumlichkeiten im Juli an „MyEnso“ übergeben, dann wird es noch mal ungefähr vier Wochen dauern, den Laden einzurichten, übrigens ganz nach den Wünschen und Bedürfnissen der späteren Kundinnen und Kunden, die das Sortiment mitbestimmen können. Diese Phase läuft in der kommenden Woche an. Um die 3 000 Produkte wird es dann bei „Tante Enso“ in Emtinghausen geben. „Man kann hier dann seinen kompletten Wocheneinkauf machen“, beschreibt Harald Hemmje Emtinghausens Nahversorgungszukunft.

Ist alles fertig, kann die Kundschaft aus Emhusen und umzu mittels spezieller „Tante-Enso“-Kundenkarten 24 Stunden am Tag in den Laden gehen und einkaufen, es ist dann nicht die ganze Zeit Personal vonnöten. Apropos Kundschaft: Den neuen Laden nutzen werden mitnichten nur Bürgerinnen und Bürger aus Emtinghausen: Anteile wurden auch in Schwarme, Riede, Felde, Thedinghausen, Morsum und sogar in Bremen gezeichnet, erzählt Hemmje. Und Andre Kothe nennt ein Beispiel: „Ich weiß von einem Pendler aus Schwarme, der hier jeden Tag durchfährt“, sagt er, und verweist auf die Flexibilität eines 24-Stunden-Konzepts. Einkaufen nach zehn Uhr abends nach der Schicht? Bald kein Problem mehr.

Auch Kothe ist nun Teilhaber, wie selbstverständlich auch Harald Hemmje, der zum Ortstermin extra seine Urkunde mitgebracht hat. „Ich bin froh und glücklich, dass das jetzt in trockenen Tüchern ist“, freut sich Emhusens Vize-Bürgermeister.

