Zur Not aus eigener Tasche

Thedinghauser Gemeinderat offen für Querungshilfe und Ortsschildverlegung in Werder

+ Die Kreuzung Achimer Landstraße / Werder Dorfstraße gilt den Anwohnern als Gefahrenstelle. Foto: Köster

Thedinghausen - Von Philipp Köster. Anwohner in Werder wünschen sich eine Querungshilfe über die Achimer Landstraße. Es sei schon zu Beinaheunfällen gekommen. Die Eltern könnten die Kinder, selbst ältere, nicht ruhigen Gewissens selbstständig die Straße überqueren lassen, berichtete eine Bürgerin am Donnerstagabend dem Thedinghauser Gemeinderat im Dörphus Wulmstorf und warb um eine „zügige“ Lösung. Auch viele Radler, die auf dem Weserradweg unterwegs und von der Werder Dorfstraße auf dem Radweg nach Thedinghausen am Wischkämpegraben weiterführen, gelangten oft nicht über die Straße, sagte eine andere Anwohnerin. Das Verkehrsaufkommen nehme zu, Auto- und Lasterfahrer führen zu schnell. Es werde aber nie kontrolliert. Darum sei auch die Versetzung des Ortsschilds weiter in Richtung Achim nötig, so die Bürgerin.