Fußballjubel und Gartenglück: Edeltraut und Dietmar Wydra sind 60 Jahre verheiratet

Von: Heiner Albrecht

60 lang sind Edeltraut und Dietmar Wydra am heutigen 2. August verheiratet. © ALbrecht

Seit 60 Jahren sind Edeltraud und Dietmar Wydra aus Morsum bereits verheiratet. Neben ihrer Familie ist nimmt Sport einen besonderen Stellenwert für das Paar ein.

Morsum – Eine freundliche Begrüßung: Nach zehn Jahren steht der Reporter wieder vor der Tür. Diesmal ist der Anlass die Diamantene Hochzeit des Ehepaares Wydra aus Morsum, also 60 Jahre Ehe. „Mensch, wo sind nur die Jahre geblieben“, sagt Edeltraut Wydra und bittet ins Wohnzimmer. Auf jeden Fall sind die Enkelkinder junge Erwachsene geworden. Dies ist auf diversen Fotos zu sehen, die das Wohnzimmer zieren. „Nein, Urenkel haben wir noch nicht. Dauert auch wohl noch“, mutmaßt Dietmar Wydra.

Die Lebensgeschichte wird in der netten Atmosphäre noch einmal aufgerollt. Während einer Kirmes in Nordwalde, nördlich von Münster in Westfalen, hat sich das Ehepaar Wydra aus Morsum vor über 60 Jahren kennengelernt. Und heute kommen Familie und Bürgermeister. „Und mal sehen, wer noch so“, zeigt Dietmar Wydra auf das Zimmer mit großem Esstisch, der schon vorbereitet wurde.

Kraftfuttermeister und Tagesmutter

In Nordwalde war Dietmar Wydra als Kraftfuttermeister beschäftigt. 1965 kam das Paar berufsbedingt nach Norddeutschland, um in Verden eine Stellung beim Futtermittelhersteller Höing anzunehmen. In Morsum fanden Wydras zunächst eine Wohnung und 1970 zogen sie in ein Haus an der Schifferstraße. 1984 folgte der Bau des Eigenheims im Fleet in Morsum. Nach dem Konkurs des Verdener Futtermittelherstellers arbeitete der Jubilar bis zu seiner Rente bei Vitakraft. Drei Jungs hat das Ehepaar Wydra und dazu die Enkel. Und dann waren da ja noch rund 70 „Kinder“, die Edeltraut Wydra als Tagesmutter betreut hat. „Einige Kinder nur für ein paar Monate, es waren aber auch Kinder dabei, die ich bis zu zehn Jahre lang betreut habe. Eine sehr schöne Zeit. Die Kinder hatten dann quasi bei uns Familienanschluss“, erzählt Edeltraut Wydra mit Begeisterung von ihren vielen „Kindern“, zu denen sie noch heute gute Kontakte pflegt und zur Einschulung, Konfirmation oder sogar Hochzeit eingeladen wird.

Der Sport hat das Ehepaar viele Jahre ihres gemeinsamen Lebens begleitet. Dietmar Wydra war aktiver Spieler und Jugendtrainer im TSV Blender und Edeltraut Wydra hat die Betreuerfunktion übernommen. Wenn heute Fußballspiele im Fernsehen gezeigt werden, fiebert das Ehepaar begeistert mit. Vor zehn Jahren bei der Frauen-EM in Schweden, heute bei der Frauen-WM auf dem fünften Kontinent in Australien und Neuseeland. Ob er diesmal wie vor zehn Jahren wieder jubeln kann, als die deutschen Frauen Europameisterinnen wurden, da ist sich Dietmar Wydra noch nicht sicher. „Die anderen Mannschaften sind auch sehr gut. Da entscheidet oft die Tagesform, ob du weiterkommst oder nach Hause fährst“, so der Fußballliebhaber.

Pflege für den Garten

Auch im Rentnerleben legt das Ehepaar die Hände nicht in den Schoß: Die Pflege des Gartens ist den beiden Jubilaren sehr wichtig. Der 82-Jährige hat leidenschaftlich gerne bei Landwirt Mathias Röpke in Morsum gearbeitet und war dort so etwas wie der Mann für alle Fälle. So ganz kann er noch nicht davon lassen, macht aber längst nicht mehr so viel. „Ich bin auch älter geworden“, gibt Dietmar Wydra zu. Die Aktivität als Tagesmutter hat die 84-jährige Edeltraut Wydra inzwischen aufgeben. Lesen, Spazierengehen und ab und zu Fahrradfahren gehören zum Tagesgeschäft. Und dazu kommen noch verschiedene Kartenclubs, mit denen man Tages- oder Wochenendtrips unternimmt. Doppelkopf, Rommé spielen sie fast jede Woche – manchmal sogar mehrmals.

Ein Blick in den sehr gepflegten Garten zeigt, mit wie viel Herzblut des Ehepaar Wydra ihre verschiedenen Pflanzen in Beet und Topf pflegt. „Leider ist das Wetter gerade nicht so schön. Aber das kommt“, ist sich Edeltraut Wydra sicher, um dann die ganze Sommerblütenpracht so richtig genießen zu können.