Dressuren, Kinnbalance, Akrobatik, Clownereien

THEDINGHAUSEN - Dressuren von Kamelen, Pferden, Hunden und anderen Haustieren, waghalsige Artistik auf dem Drahtseil, rasante Jonglagenummern, kraftvolle Kinnbalance - schon mal eine Garteneinrichtung auf dem Kinn balanciert?

Kindgerechtes, buntes Programm zu erwarten

Das alles und dazu einen Feuerfakir, eine lustige Ziegen- und eine Wildwest-Show sowie Clownereien mit Beppo und Banane kündigt der „Circus Salino“ für seine Aufführungen in Thedinghausen an.

Hier gastiert dieser Zirkus von Donnerstag, dem 16. bis Sonntag, 19. August auf dem Festplatz an der Braunschweiger Straße. Jeweils um 17 Uhr beginnen die Donnerstags- und Freitags-Vorstellungen im laut Ankündigung angenehm temperierten Zelt.

Weitere Vorstellungen gibt es am Sonnabend um 11 und 14 Uhr sowie am Sonntag um 11 Uhr. Am Sonnabend um 11 Uhr haben alle Pappis freien Eintritt.

Der Circus Salino bezeichnet sich als mittelständisches Unternehmen und besteht seit über 100 Jahren. „Unser Programm ist bunt, kindgerecht, abwechslungsreich sowie für Groß und Klein ein Erlebnis“, heißt es weiter. „Salino versteht sich zudem als „Zirkus zum Anfassen“. Zuckerwatte, Popcorn und anderes zur Stärkung sind ebenfalls zu bekommen.

In der Pause darf sich das Publikum die „vierbeinigen Mitarbeiter“ anschauen und sich von deren Wohlergehen in der Tiershow persönlich überzeugen.