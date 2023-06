Dreiwöchige Stadtradeln-Kampagne erreicht am 8. Juli Samtgemeinde Thedinghausen

Von: Philipp Köster

Machen beim Stadtradeln mit: Samtgemeindebürgermeisterin Anke Fahrenholz, Stadtradeln-Star Maren Thalmann und Organisatorin Anna Sivalingam. © Köster

Samtgemeinde – Nimmt man ihre bisherigen Erfolge, ist sie für diesen Titel prädestiniert: Maren Thalmann ist ein Star. Denn die Morsumerin wurde im vergangenen Jahr Erste beim Stadtradeln, im Jahr davor fuhr sie auf den zweiten Rang. „Mir fehlten 300 Meter für den ersten Platz“, erinnert sie sich.

So verwundert es nicht, dass Anna Sivalingam, Rathausmitarbeiterin und Stadtradeln-Organistorin der Samtgemeinde, Maren Thalmann schon vor Beginn der diesjährigen Aktion quasi als Zugpferd gewinnen konnte. Sie ist der Stadtradeln-Star. Das bedeutet, anders als für die anderen Teilnehmenden gelten für die passionierte Triathletin verschärfte Bedingungen.

So darf sie während des dreiwöchigen Aktionszeitraums vom 8. bis zum 29. Juli nicht nur nicht Auto fahren und gibt entsprechend am 6. Juli ihren Autoschlüssel im Rathaus ab. Sie darf sich auch nicht in einem Auto mitnehmen lassen. Die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel ist zwar erlaubt, doch die Hürden sind so hoch, dass Maren Thalmann wegen der komplizierten Anreise und Infrastrukturprobleme vor Ort auf einen Triathlon-Wettbewerb im hessischen Butzbach verzichtet. „Kann ich auch nächstes Jahr machen.“

Einen Star gibt es also schon, fehlen noch ganz viele Sternchen. Anna Sivalingam und ihre Chefin, Samtgemeindebürgermeisterin Anke Fahrenholz, die die Stadtradeln-Kampagne 2020 zunächst in die Gemeinde Thedinghausen geholt hatte, hoffen auf mehr als die 519 Teilnehmenden des vergangenen Jahres mit insgesamt rund 85 000 gestrampelten (oder Elektromotor-unterstützten) Kilometern. Sivalingam denkt groß und hat mal als Richtwert 120 000 wünschenswerte Kilometer angepeilt. Denn für jeden Kilometer spendiert die Verwaltung aus Haushaltsmitteln einen Cent, wären 1 200 Euro für vier neue Bäume. „Das wäre für jede Gemeinde ein Baum“, sagt Anke Fahrenholz. Maren Thalmann spendet übrigens für jeden ihrer gefahrenen Kilometer zehn Cent für die deutsche Kinderkrebsstiftung. 2022 ist sie 2121 Kilometer gefahren.

Dass möglichst viel Geld für das Klima schützende Bäume zusammenkommt, ist auch in den Sommerferien möglich. Denn auch Radfahren im Urlaub zählt mit. Die Teilnehmenden müssen nur aus der Samtgemeinde kommen oder hier arbeiten oder in einem ihrer Vereine Mitglied sein.

Darüber hinaus locken Sachpreise, und zwar nicht per se für die eifrigsten Pedalritterinnen und Drahteselreiter: Wer mehr als 250 Kilometer schafft, kommt in eine Verlosungsbox und kann nette Accessoires rund ums Thema Rad gewinnen. Kein tolles Fahrrad also, aber darum geht es auch nicht. „Es geht um Ruhm und Ehre“, sagt Maren Thalmann und lacht.

Und wer sich für die Fahrten auf Bio- oder E-Bike noch den göttlichen Segen abholen will, nimmt an einem speziellen Radlergottesdienst am Sonnabend, 8. Juli, um 17 Uhr in der Lunser Kirche mit Pastorin Birgit Bredereke teil.

Anmeldung Wer beim Stadtradeln mitmachen will, kann sich unter www.stadtradeln.de/sg-thedinghausen anmelden. Es besteht die Möglichkeit, allein für sich zu fahren oder Teams beizutreten; im vergangenen Jahr waren 35 Gruppen angemeldet. Am Donnerstag, 6. Juli, nimmt Verwaltungschefin Anke Fahrenholz den Staffelstab von ihrer Oytener Kollegin Sandra Röse quasi auf halber Strecke vor dem Achimer Rathaus an der Obernstraße entgegen.