Drehorgelnachwuchs für den Thänhuser Markt gesucht

Von: Philipp Köster

Timo Prößler hat seinen Papa Hermann Prößler inzwischen abgelöst. Nun sucht er selbst Unterstützung. © Albrecht

Thedinghausen – Zum Thänhuser Markt gehört seit Anbeginn seines Bestehens der Leierkastenmann. Dieser Job ist eng mit dem Namen Prößler verbunden. Zog seit 1977 der Thedinghauser Hermann Prößler durch die Braunschweiger und Syker Straße, um die Besucherinnen und Besucher mit den alten Melodien der Drehorgel zu erfreuen, bekam er ab 1989 Unterstützung von seinem Sohn Timo.

Vor etwa sieben, acht Jahren löste der den Vater ganz ab, der aus gesundheitlichen Gründen passen musste.

Wenn auch das Drehorgelspiel auf dem Markt also seit fast 50 Jahren quasi in den Händen einer Dynastie liegt, soll das nicht so bleiben. Denn Timo Prößler wünscht sich Unterstützung, am besten schon für den nächsten Markt Mitte September. „Ich habe die Knie von meinem Vater“, sagt der 52-Jährige und lacht. Immerhin geht er am Sonnabend und Sonntag immer auf und ab, bleibt stehen, dreht den Leierkasten, geht weiter und so weiter. Maximal zweimal die Braunschweiger und Syker Straße rauf und runter pro Tag schafft er die Marktmeile. Das Orgeln selber sei keine Belastung für Arm oder Schulter. „Und die Lieder höre ich nicht mehr.“ Bis zu acht Oldies, Walzer & Co. sind auf die Notenrollen gebannt, die beim Drehen abgespielt werden.

Dieses Bild aus dem Jahr 1977 belegt: Sofort mit Beginn des ersten Thänhuser Marktes der jüngeren Vergangenheit war Hermann Prößler mit seiner Drehorgel dabei. Repro: Albrecht © Albrecht

Unterstützung und vielleicht perspektivisch einen Nachfolger sucht Prößler, der in der Bremer Vahr wohnt und in Borgfeld als Ergotherapeut arbeitet, aus einem zweiten, bedeutenderen Grund: „Ich bin in Thedinghausen nicht mehr so präsent, alle ,Alten’, die mich noch als Kind im Dorf kennen, sterben weg. Die Zugezogenen kennen mich nicht mehr als Thedinghauser.“ Zuweilen höre er noch: „Mensch Timo, schön, dass du da bist“, aber das werde seltener. Der Markt lebe aber von der Initiative der Einheimischen – „der ich so nicht mehr bin“.

Das traditionelle Orgeln auf dem Markt aufzugeben, kommt nicht infrage. Denn Timo Prößler macht das wie sein Vater für den guten Zweck. Das Kinder- und Jugendhospiz Löwenherz, die Lebenshilfe, die Thedinghauser Sozialstation und die Lebenshilfe haben beispielsweise in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten von den Spenden profitiert, die Vater und Sohn Prößler von den Besucherinnen und Besuchern, aber auch den Geschäftsleuten bekommen haben. Denn auch wenn sich die Gemeinschaft der Selbstständigen (GdS), die Veranstalterin des Marktes, nicht an den Mietkosten für die Drehorgel beteilige, zeigten sich die hiesigen Firmen doch sehr generös beim Befüllen der Spendenschatulle auf der Drehorgel, berichtet Timo Prößler.

In diesem Jahr geht der Reinerlös, also Spendensumme abzüglich der Kosten für die moderate Ausleihgebühr bei Fachhändler Jan Rusch in Bremen, wieder an die ASN-Sternenfahrten. Die Organisation hilft todkranken Menschen bei der Erfüllung eines „letzten Wunsches“, zum Beispiel in Form einer Fahrt ans Meer oder zu einem Familienfest. Timo Prößler begegnet dieser Organisation mit besonderer Empathie, ist doch seine Mutter an Krebs gestorben, als er 14 Jahre alt war.

Gegen 12 Uhr am Marktsonnabend beginnt der komplett ehrenamtliche Job des früheren Thedinghäusers. Zur Eröffnung am Vormittag wird nicht gedrehorgelt. Im vergangenen Jahr sei er dafür angefordert worden, weil es hieß, es gebe kein Orchester zur musikalischen Untermalung des Fassanstichs vor dem Rathaus. „Dann war aber doch ein Spielmannszug da“, sagt Prößler noch ein bisschen verschnupft. Und seine Orgel blieb stumm.

Er gibt zudem zu bedenken, dass es nicht mehr so leicht sei, einen Leierkasten zu bekommen. Sein früherer Händler, die überregional bekannte Drehorgelvermietung Hocke im Bremer Schnoor, hatte dichtgemacht. Und als der Inhaber einige Jahre später starb, versiegte diese Quelle. Darum wandte sich Prößler an den Drehorgelverleiher Jan Rusch im Bremer Viertel. „Vielleicht will die GdS ja eine Drehorgel gebraucht kaufen.“

Wer nun also Lust hat, Timo Prößler bei seiner Arbeit zu unterstützen, kann ihn beim nächsten Markt einfach ansprechen oder sich per E-Mail an leierkasten1@web.de an ihn wenden.

