Blender See: Drainageleitung soll Schadstoffe auffangen

Blender - Die Verwaltung hatte richtig vermutet: Zahlreiche Besucher kamen am Dienstagabend zur Sitzung des Blender Gemeinderats, und so war der hintere Raum in Nalin’s Eventpalast in Einste voll besetzt. Auf der Tagesordnung stand ein Thema, das auf reges Interesse stieß: die Vorstellung des Sanierungskonzepts für den Blender See.

Etwa eine Stunde lang informierten die Geschäftsführer des Instituts Bioplan für angewandte Biologie und Landschaftsplanung bei Rostock, Dr. Stefan Sandrock und Dr. Eva-Maria Scharf, über die Ergebnisse ihres Gutachtens, beantworteten Fragen und gaben Handlungsempfehlungen, um die Wasserqualität des Sees zu verbessern.

Vermutungen, die die Meeres- und Fischereibiologen dem Rat bereits in ihrem Zwischenbericht im November äußerten (wir berichteten), haben sich bestätigt. „Die Phosphorkonzentration ist am Westufer des Sees sehr viel höher als am Ost- und Südufer“, sagte Sandrock. „Der Großteil gelangt über das Grundwasser in den See, und hier muss man bei der Sanierung ansetzen“, sagte der Biologe. Sein Vorschlag: Bau einer Drainageleitung am Westufer, die bis zur Blender Emte reichen soll. Damit sollen Schadstoffe abgefangen werden. Denn die gelangen beispielsweise nach starkem Regen oder wenn Anwohner den Rasen sprengen in den See: Der Grundwasserspiegel steige an Land, der Druck nehme zu, Wasser fließe unterirdisch zum See und nehme die Schadstoffe mit.

Weitere Vorschläge: Rasen und Stauden weniger düngen, Wasser besser aus dem Brunnen als aus dem See nehmen, Schilf und Röhricht als Uferbewuchs zulassen. Vorschläge, die sowohl bei Ratsmitgliedern als auch bei Besuchern mit Kopfnicken quittiert wurden.

Als weitere Empfehlung stellte Sandrock den Einbau einer Spundwand im Zufluss vom Waldsee vor, verbunden mit behördlich unterstützter Suche nach Ursachen. Drittens, aber „noch nicht durchdacht“: Wasser aus dem Hauptgraben über den Bullershoper Graben durch den See leiten. „Das gibt jedoch Probleme bei starkem Regen und ist daher nur zeitlich begrenzt möglich“, sagte er.

„Später, wenn sich die Situation verbessert hat, kann man den See entschlammen, und einen Pufferstreifen am Ostufer zwischen See und Äckern anlegen“, schlug Sandrock vor. Alternativ könne man Stoffe in den See einbringen, die Phosphor binden, und das Sediment abdecken, das Phosphor ins Wasser abgibt. Dazu, die dann bessere Wasserqualität zu erhalten, kann jeder etwas beitragen: Die Landwirtschaft sollte ihre Düngepraxis ändern, die Gemeinde Flächen am Ufer des Sees kaufen und als Pufferzonen ausweisen und die Anwohner Regenwasser in den See leiten, desweiteren sollte der Sandfang gereinigt und Wasserpflanzen angesiedelt werden.

Rat und Besucher dankten für ausführliche Analyse und praktikable Tipps. „Bis zur kommenden Sitzung im August wollen wir Nägel mit Köpfen machen“, sagte der stellvertretende Bürgermeister Rolf Thies, der die Sitzung leitete, und der Rat beauftragte die Verwaltung, bis dahin eine Beschlussvorlage zu erarbeiten. Doch erst einmal will Gemeindedirektor Harald Hesse die Anwohner an einen Tisch holen, um mit ihnen über die Drainageleitung zu sprechen.

