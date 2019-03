„Doppelkopf ist im Vergleich dazu langweilig“

Intschede – An den Spieltischen mit den Positionen Nord, Süd, Ost und West herrschte höchste Konzentration. Der Lions Club Verden „Kristina Regina“ hatte zu seinem sechsten Benefiz– Bridgeturnier ins Restaurant „Browiede“ nach Intschede eingeladen. Gespielt wurde jeweils in Zweierteams, und jeder versuchte, mit seinem Mitspieler die meisten Stiche zu holen.

Nur bei Fragen oder Unklarheiten hörte man den Ruf nach dem Turnierleiter. Dies war wie schon in den vergangenen Jahren Günther Norden aus Walsrode vom Bridge-Verband Hamburg-Bremen.

Mit Hilfe eines kleinen Glöckchens forderte er die Teams nach gespielter Runde immer wieder zum Tischwechsel auf.

Bridge hat seinen Ursprung in England und wird heute besonders häufig auch in Frankreich und Holland gespielt. „Es macht richtig Spaß und verlangt Teamplay und Taktik“, schwärmt Gunda Döhling aus Morsum über dieses Kartenspiel. „Doppelkopf ist im Vergleich dazu eher langweilig, aber auch das spiele ich gern“, verrät die Morsumerin.

Sie zählte sich selbst nicht zu den Favoriten beim Bridgeturnier, sondern folgte eher dem olympischen Motto „Dabei sein ist alles“. Der Lernfaktor und das Gesellige an diesem Nachmittag standen für Gunda Döhling im Vordergrund.

Während einige der sechs Damen aus der Lions Activity Gruppe die Spieler mit Mineralwasser versorgten, bereiteten anderen die vielen kleinen Preise und Präsente für Sieger und auch die übrigen Teilnehmer vor. Cheforganisatorin Almuth Osmers aus Intschede freute sich über zahlreiche Artikel, gestiftet von Geschäften, Lokalen und Firmen aus dem Landkreis Verden.

Der Turniererlös von immerhin rund 1700 Euro geht in diesem Jahr an den Verein „Trauerland“ in Bremen. Dabei soll der Betrag speziell zur Unterstützung der 2018 neu gegründeten Trauergruppe im Kinderhaus Eitze in den Räumen der dortigen Lebenshilfe eingesetzt werden. Der Lions Club ist immer bemüht, regionale Einrichtungen finanziell zu fördern.

Gespielt wurde an 15 Tischen. 30 Paare, also insgesamt 60 Spielerinnen und Spieler waren mit von der Partie. Sie kamen aus den Landkreisen Verden, Nienburg, Diepholz und Walsrode sowie aus Bremen. Auch Bridge-Spezialisten aus der Samtgemeinde Thedinghausen waren mit dabei.

Das Turnier gewannen Günter Mönnig und Klaus Schneider aus Nienburg vor dem Team Luise Klatte (Thedinghausen) und Marion Groenke (Eystrup). Den dritten Platz belegte das Achimer Duo Sylvia Beer und Brigitte Klingenberg. ha