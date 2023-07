Dörte Liebetruth startet ihre Landkreis-Sommertour in Samtgemeinde Thedinghausen

Von: Philipp Köster

Dörte Liebetruth (vorn) mit Rieder Bürgern im Gespräch bei der Kita Felde. © Köster

Riede-Felde – Zum Auftakt ihrer sogenannten Tour der Ideen durch den Landkreis hat die SPD-Landtagsabgeordnete Dörte Liebetruth Stationen in der Samtgemeinde abgeradelt, unter anderem in Riede-Felde. Neue Ideen oder unbekannte Anregungen hat sie dort aber nicht in ihre rote Tasche packen können. Denn die Probleme, die ihr Anwohner sowie Vertreterinnen der Bürgerinitiative Schulwegsicherheit schilderten, sind ganz alte Hüte.

Durch den Betrieb einer Krippe und eines Kindergartens in der ehemaligen Gaststätte Schierloh seit reichlich einem Jahr hat das Thema Verkehrssicherheit aber an Brisanz gewonnen. Im Sommer wird eine dritte Gruppe, im neuen Jahr eine vierte eröffnet, sodass 2024 rund 80 kleine Kinder die Einrichtung an der Landesstraße besuchen. Einen Fußweg gibt es dort nicht. Zwar gilt Tempo 30, doch nur zu den exakten Betreuungszeiten von 7.30 bis 14 Uhr, die Bring- und Hol-Zeiten davor und danach sind nicht berücksichtigt. Und beim 45-minütigen Ortstermin mit Dörte Liebetruth werden alle Teilnehmenden gewahr, dass sich nur die wenigsten an die die Tempo-30-Vorgabe halten, vor allem jene, die gerade erst aus Richtung Emtinghausen kommend in den Ort gesaust sind. „Die fahren teilweise 100“, berichtet ein Vater. Und selbst langsamere Laster würden eine solche Wucht ausüben, dass sich die Lütten nicht auf den Beinen halten könnten. Hinzu kommen laut Ilse Lange von der BI Schulwegsicherheit die 27 Abc-Schützen aus Felde im August, „so viele wie noch nie“, nicht zu vergessen seien die älteren Grundschulkinder. „Wie sollen die Eltern ihre Kinder allein über die Straße laufen lassen?“ Angesichts von allein sechs Querungshilfen im Thedinghauser Zentrum entlang der Landesstraße stellte Lange für die drei für Felde geforderten Hilfen die Frage: „Warum geht das hier nicht?“

Vor der Kita Felde gilt Tempo 30. Daran halten sich aber die wenigsten Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer. © Köster

Der Vater brachte für den Bereich der Kita einen Zebrastreifen ins Spiel, was aber laut SPD-Ratsherr Jürgen Winkelmann keine unbedingt so kostengünstige Alternative zu einer Ampel ist. Aus der Runde kamen auch Forderungen nach einem festinstallierten Blitzer.

Liebetruth, verkehrspolitische Sprecherin ihrer Partei in Hannover, weiß, dass die Landesbehörde der Gemeinde Riede den Bau einer Querungshilfe auf eigene Kosten genehmigt hatte. Doch das bezieht sich auf die Ortsmitte auf Höhe des Feuerwehrhauses und des Schützenplatzes. Und der Rat scheute vor ein paar Jahren die Kosten in Höhe von damals rund 70 000 Euro für eine Dunkelampel. Liebetruth versprach nun, im August mit der neuen Leiterin der Straßenbehörde in Verden bezüglich der genehmigten Querungshilfe in Felde-Mitte zu reden. Und Winkelmann schlug vor, dieses Thema wieder auf die Agenda der Kommunalpolitik zu setzen. Eine Querung in Felde-Mitte könnte relativ rasch verwirklicht werden. Dafür wären dann aber wegen der Kostensteigerungen 80 000 bis 90 000 Euro statt 70 000 Euro in den Haushalt 2024 einzustellen. Angesichts der soeben beschlossenen Übergabe der Kindergärten in die Hand der Samtgemeinde und der damit in Aussicht gestellten Unterstützung für die Gemeinden, wären 50 000 Euro von der Samtgemeinde statt nur 15 000 für die Dunkelampel ein erster Schritt. Daran ließe sich messen, wie ernst man es mit dieser Unterstützung meine, sagte Kindergarten-Transfer-Gegner Winkelmann provokant.

