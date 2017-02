Pleiten, Pech und Pannen im „Bunker“

Der "Bunker" - der lila Betonklotz an der Bremer Straße in Emtinghausen.

Emtinghausen – Von Mara Schumacher. Die „Velvet Disco-Lounge-Bar“ - so die aktuelle offizielle Bezeichnung- in Emtinghausen sollte am vergangenen Samstag wieder voll durchstarten. Die Party wurde jedoch in letzter Minute abgesagt.

Seit der Eröffnung unter neuem Namen im Februar 2015 hatte die Großraumdisco nur selten geöffnet und immer herrschte mit circa zehn Besuchern Leere auf der Tanzfläche. Aus der Party am Samstag wurde kurzfristig nichts, denn es fehlte grünes Licht vom Landkreis Verden. Eine Elends-Geschichte.

"No Limit – die Houseparty“ sollte das riesige Gebäude an der Bremer Straße nach monatelangem Stillstand wieder zum Beben bringen. DJ Nick Taylor, der hierzulande eher unbekannt ist, kündigte sich und ein paar andere DJ-Kumpels als Special Guests an und machte mächtig Werbung auf Facebook. Sogar Shuttle-Busse mit allerhand Partywilligen sollten anrollen. Auf Facebook zeigten sich Hunderte Leute interessiert, an der Veranstaltung teilzunehmen. Doch aus dem ganzen Trara wurde nichts.

Schon am Freitag kursierten Gerüchte im Netz, dass die Party gar nicht stattfindet. Aber erst am Samstag, eine Stunde vor der offiziellen Eröffnung, meldeten sich die Veranstalter auf Facebook zu Wort und erklärten, dass die Party ins Wasser fällt. Grund? Kurzfristige Probleme, für die man angeblich nichts könne. Gerd Depke, vom Fachdienst Ordnung und Verkehr beim Landkreis Verden, formuliert es so: „Der Veranstalter ist gewerberechtlich gar nicht berechtigt, öffentliche Veranstaltungen durchzuführen.“ Außerdem habe man sich viel zu kurzfristig an den Landkreis gewandt, um benötigte Erlaubnisse zu bekommen.

+ Das Plakat zur Party. Foto: Facebook/Velvet

In der vergangenen Woche wurde dann vom Landkreis entschieden, dass die Party des Veranstalters nicht erlaubt wird und diese mit Konsequenzen zu rechnen haben, sollten sie die Anordnung nicht befolgen. Kommuniziert wurde dies aber erst am Samstag. Ärgerlich für die Gäste und ganz schön unprofessionell und peinlich für die Initiatoren. Offenbar kann der Veranstalter also doch etwas dafür, dass alles schief lief.

Die Reaktionen im Netz ließen natürlich nicht lange auf sich warten: „Ihr seid so schlecht“, „Waaas? Eine Stunde vorher sagt ihr ab?“, „Eurer Ernst?“, „Das ist so typisch“, hieß es da. Mittlerweile wurde die Veranstaltung auf Facebook gelöscht. Es läuft schon lange nicht mehr Rund mit dem „Bunker“ – so wird die Location von fast allen aus der Region genannt, weil der riesige Betonklotz eben aussieht wie in Bunker. In den 80er-Jahren hatte die Disco ihre absolute Hoch-Zeit, mit meterlangen Schlangen vor dem Eingang, mit Stargästen wie Boney M. und mit Gästen, die aus ganz Niedersachsen kamen.

Aber das ist längst vorbei. Viele Betreiberwechsel verursachten einen regelrechten Imageschaden, nur wenige Leute verliefen sich noch in den Bunker. Zahlreiche Neueröffnungen (falls sie denn rechtzeitig genehmigt wurden) fanden in den vergangenen Jahren unter folgenden Namen statt: Infinity, Night Life, Review, Blue Star, Bunker, Revolution, Velvet. Irgendwann wurde der große Klotz an der Bremer Straße lila gestrichen, doch der frische Anstrich gelang nur rein optisch. Meistens schafften es die Betreiber, dass der Bunker zumindest an Ostern geöffnet hat, wenn hunderte Emtinghäuser und Leute aus der Region nach dem Osterfeuer Party machen wollen. Aber ob nun zehn oder 1000 Leute im Laden waren, es gab immer einige Pleiten, Pech und Pannen. Hier eine kleine (persönliche) Auswahl.

Die Farbe am frisch gestrichenen Treppengeländer war noch nicht trocken. Ergebnis: Viele Hände, Arme und Ärmel voller brauner Farbe.

Es wurden zu wenig Misch-Getränke eingekauft, die ruckzuck leer waren. Das Thekenpersonal bot dann statt Cola-Wodka auch mal Wasser-Wodka an.

Oder es war wirklich alles leer und es gab nur noch Wodka-Kurze für 50 Cent.

Die Jackenchips an der Garderobe reichten nicht aus, so dass die Gäste ihre Jacken einfach irgendwo hinschmeißen mussten. Ergebnis: Chaos. Verlorene Jacken, geklaute Jacken, dreckige Jacken.

Das Thekenpersonal war oftmals weit und breit nicht zu sehen, so dass sich einige Gäste selbst etwas hinter der Theke einschenkten.

Der Lagerraum mit Getränken war manchmal nicht abgeschlossen. Theoretisch hätte man dort gratis trinken können.

Eine völlig eskalierte Schaumparty. Der circa drei Meter hohe Schaum war nicht nur auf der Tanzfläche, sondern überall. Im Kassenbereich, in der Garderobe, im Getränk, in den Augen.

Die Türsteher hat man kurze Zeit nach dem Einlass meistens selbst auf der Tanzfläche vorgefunden.

Die Toiletten: Manche Kabinentüren ließen sich nicht mehr abschließen und das Klopapier lag meistens nass auf dem Boden verteilt.

Aber zugegeben: Die unglücklichen Umstände haben aus dem Bunker richtigen Kult gemacht. Jeder in der Region weiß, dass der Laden eigentlich nichts mehr taugt, aber trotzdem geht man hin, sobald eine Party ansteht. Irgendwie hat der Bunker und seine elendige, aber auch witzige Geschichte totalen Charme. Im Web wurde angekündigt, dass der Bunker nun wieder regelmäßig geöffnet haben solle und dass die Party vom Samstag nachgeholt werde. Doch da der Veranstalter laut Landkreis eben gar keine Erlaubnis hat, muss wohl erst ein neuer mutiger Mieter gefunden werden, damit aus dem Bunker tatsächlich wieder so etwas wie eine Disco wird. Der im Impressum angegebene aktuelle Inhaber des Gebäudes, J. Redmer, war telefonisch nicht zu erreichen.