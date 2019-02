Direkte Zeitzeugen fehlen zum ersten Mal

Klaus Domröse führt in Gudewill-Aula durch Veranstaltung zum Naziterror

+ Klaus Domröse vor einer Projektion, die echte Zeitzeugen bei einer Veranstaltung vor mehreren Jahren am Podium in der Gudewill-Schulaula zeigt. Foto: laue

Thedinghausen - Seit 2003 gibt es die jährliche Zeitzeugen-Veranstaltung in der jetzigen Gudewill-Schule in Thedinghausen zur Erinnerung an den Naziterror. Jetzt am Freitag fehlten erstmals direkte Zeitzeugen. Ein 89-Jähriger hatte absagen müssen, weil er sich mittlerweile zu schwach fühlt, über seine Erfahrungen zu berichten, und die meisten anderen, die das Dritte Reich noch miterlebt und -erlitten haben, sind inzwischen gestorben. Klaus Domröse, von 1972 bis 2010 Geschichtslehrer an dieser Schule und von Anfang an Veranstalter der Reihe, gestaltete diesen Vormittag daher als „Nachzeitzeuge“ des Geburtsjahrgangs 1947 selber. Zusammen mit der aktiven Gudewill-Kollegin Hildegard Mackenthun hatte er maßgeblich das Programm vorbereitet.