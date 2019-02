Biotop an der Stettiner Straße wird jetzt „gestutzt“

„Dieser Kahlschlag muss sein“

+ © Sperling Bauhofleiter Kai Hübner (Mitte, an der Kettensäge) mit seinen Mitarbeitern Martin Geisler (links), André Wentzlaff (im Traktor) sowie Fuhrunternehmer Cord Hennig Hass in voller Aktion beim Entkusseln der Ausgleichsfläche. © Sperling

Thedinghausen - Biotope stellt man sich meist irgendwo abgelegen in der freien Natur vor. Doch solche Kleinode gibt es auch in Wohngebieten, beispielsweise an der Stettiner Straße in Thedinghausen.