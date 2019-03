Diese Idee schlägt weiter Wellen

„10 Jahre Rockin' Gudewill“: Auch Hoyaer und Bremer Bandklassen heizen 400 Besuchern ein

+ Die „Moinsens“ vom Gymnasium Bruchhausen-Vilsen (links) eröffneten das Jubiläumskonzert. Rechtes Bild: Die Thedinghauser Bandklasse legt live los. Fotos: Gudewillschule

Thedinghausen – Dieses Bandklassen-Projekt in der Thedinghauser Gudewill-Schule schlug Wellen: Auch am Alten Gymnasium Bremen und an der Hoyaer Marion-Blumenthal-Oberschule gibt es inzwischen Ähnliches. In Thedinghausen nahmen seit 2009 schon über 400 Mädchen und Jungen intensiv an dem Projekt teil und entdeckten die Freude am gemeinsamen Musizieren.