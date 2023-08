Die Standortfrage: Marktbeschicker sind unzufrieden mit dem Platz am Rathaus

Von: Christian Walter

Schön gelegen ist der Wochenmarkt zwischen Rathaus und Kirche, das bestreitet niemand. Bei Regen ist naturgemäß weniger los, aber auch in dieser Woche – das Foto zeigt es – war der Platz, zumindest zeitweise, trotz Sonnenscheins nicht sonderlich gut besucht. © Christian Walter

Für die Beschicker rechnet sich der Thedinghauser Wochenmarkt kaum. Sie wollen umziehen auf den ZOB, viele Kunden und die Verwaltung den aktuellen Standort des Markts jedoch behalten.

Hat der Wochenmarkt auf dem Platz am Rathaus eine Zukunft? Nachdem das neue Angebot am 4. Mai mit Sekt, warmen Worten und großer Euphorie bei den Verantwortlichen gestartet war, rumort es mittlerweile bei denen, die sich Woche für Woche donnerstags zwischen 14 und 18 Uhr auf den Platz stellen und ihre Waren anbieten. Einige Beschicker beklagen zu wenig Kundenzulauf und entsprechend magere Bilanzen in den Kassen.

Ulrich Dubrow aus Donnerstedt steht mit seinem Obst- und Gemüsestand auf vielen Märkten. „Wir werden hier nicht gesehen. Der Markt muss zu den Leuten“, bringt er den Kern des Problems auf den Punkt und vergleicht den Thedinghauser Wochenmarkt mit dem Angebot in Oyten, das hinter dem dortigen Rathaus beim Heimatverein ebenfalls sehr schön und im Grünen, aber ein bisschen versteckt liege.

Obst- und Gemüsehändler Ulrich Dubrow hadert mit dem Standort des Thedinghauser Wochenmarkts am Rathaus. © Christian Walter

In Thedinghausen fange es schon damit an, dass der Wochenmarkt am Rathaus von der Braunschweiger Straße aus kaum zu sehen sei. Entsprechend fehle spontane Laufkundschaft. Zudem werde zu wenig Werbung für das Angebot gemacht. Dubrow plädiert für einen Umzug: dorthin, wo die Leute ohnehin sind – an der Syker Straße rund um den ZOB. Der liegt an der Hauptstraße, die Stände würden direkt ins Auge fallen, und da führen die Menschen eh zum Einkaufen im Super- oder Getränkemarkt vorbei. Zudem gibt es dort ausreichend Parkplätze in unmittelbarer Umgebung. Am Rathaus sind es nur wenige – gerade dann, wenn Markt ist. Lange Wege für die Kunden seien ein Problem, sagt der Händler und schiebt in Bezug auf den aktuellen Standort hinterher: „Es ist ein schöner Platz, ja, aber was nützt es, wenn kaum Leute kommen?“

Kunden wünschen sich Verbleib am derzeitigen Standort

Die, die da sind, zeigen sich demgegenüber zufrieden. Eine Runde sitzt am Kaffeemobil und fordert vehement mit Blick auf das hübsche Ambiente: „Der Markt darf hier nicht weg!“ Drüben am ZOB würden sie sich nicht zum Kaffeetrinken treffen wollen, sagen die Damen in der Runde. Wieso so wenig Leute kommen, könnten sie sich auch nicht erklären und bringen wie Gemüsehändler Dubrow die Werbung ins Spiel, die vielleicht ausgebaut werden könnte. Viele Thänhuser wüssten noch immer nicht, dass es den „Treffpunkt Wochenmarkt“ überhaupt gibt.

Kaffee trinken und schnacken kann man in dem schönen Ambiente zwischen Rathaus und Kirche gut, aber für die Händler verirren sich zu wenige Kundinnen und Kunden zu den Ständen. © Christian Walter

Neben dem Wagen steht Anke Fahrenholz und wartet auf ihren Kaffee und ihre Waffelbestellung. „Vorhin war hier mehr los“, sagt die Samtgemeindebürgermeisterin und deutet in Richtung Käsestand. „Da sind immer viele Leute, fragen Sie da doch mal.“

Im Käsewagen winkt Kevin Oude Nijhuis ab. „Hundertprozentig“, sagt der Händler, „wäre es drüben besser“. Ein eindeutiges Urteil. „Wir sind schon der Stand, dem es wohl mit am besten geht. Die Leute sind super nett und kaufen auch gut, aber am ZOB wäre definitiv mehr los.“ Die Stände, sagt er, könne man so stellen, dass auch dort Verweilen, Kaffeetrinken und Schnacken in angenehmer Atmosphäre möglich wäre. „Das muss nicht unbedingt ungemütlich sein.“

Politik müsste Standortwechsel zustimmen

„Wir können nicht einfach sagen: Wir gehen da rüber. Das geht nicht einfach so“, entgegnen Anke Fahrenholz und ihre Wirtschaftsförderin Christiane Riewe. Dass es „Ups and Downs“ gebe, wie sie sagen, sei ihnen natürlich bewusst, gerade mit Blick auf das zuletzt wenig sommerliche Wetter. Aber ein Umzug hänge an vielen Dingen: „Wenn wir wechseln, was dann? Was ist mit Toiletten, was ist mit Strom? Reicht die Fläche? Müssen Busse umgeleitet werden, wenn der Markt auf dem ZOB steht?“, fragt Fahrenholz. Und dazu kommt noch etwas: „Der Standort des Wochenmarktes ist ein Ratsbeschluss.“ Einem Wechsel müsste die Politik zustimmen. Die nächste Sitzung des Thedinghauser Gemeinderats ist am 12. September, und ob das Thema dort behandelt wird, ist völlig offen. Eine der Ratsfraktionen müsste den Marktstandort erst einmal auf die Tagesordnung setzen lassen.

Es gehören alle dazu. Die Samtgemeinde mit dem Platz, aber auch die Marktgilde, die Beschicker selbst – und von denen kam bislang gar nichts.

Beim Thema Werbung weist die Verwaltung die Kritik von sich. Erstens, weil dazu mehr gehöre als das von vielen bemängelte eine Plakat am Rathauszaun. „Die Samtgemeinde hat schon viel gemacht.“ Jede Woche stehe der Termin auf deren Homepage, der Markt wurde in den sozialen Medien beworben, man sorge für viel Mundpropaganda, die Zeitung hat berichtet. Und zum anderen „gehören alle dazu. Die Samtgemeinde mit dem Platz, aber auch die Marktgilde, die Beschicker selbst – und von denen kam bislang gar nichts“, so Fahrenholz.

Euphorischer Start mit Sektgläsern: Am 4. Mai stießen Carlos Aragues Bremer von der Deutschen Marktgilde, Marktmeister Andreas Heidelmann, Samtgemeindebürgermeisterin Anke Fahrenholz und Thedinghausens Wirtschaftsförderin Christiane Riewe (von links) auf das neue Angebot an. © Christian Walter

Sie und Riewe bringen Aktionen der Händler ins Spiel – Probierpakete, Angebote, vielleicht auch zugeschnitten auf den Regensommer. „Eine Kombination aus Käse und Rotwein für Regen-Abende zu Hause zum Beispiel.“ Für Wirtschaftsförderin Riewe jedenfalls ist das Potenzial gerade ausgeschöpft, sagt sie. „Ich wüsste nicht, wie ich mehr machen kann.“ Eine Idee hat Anke Fahrenholz und denkt an den Gewöhnungseffekt. Vielleicht bringe es einen neuen Impuls, das Werbeplakat mal umzuhängen und die Leute noch mal neu auf das Angebot zu stoßen, überlegt sie und sagt zu, das auszuprobieren.

Wenn der Rat beschließt, dass der Markt hier bleibt, bin ich definitiv weg.

Insgesamt passen die Aussichten derzeit allerdings eher zu den düsteren Regenwolken, denn: ohne Beschicker kein Markt. Und wenn Teile der Händlerschaft mit ihren Aussagen ernst machen, könnte sich die donnerstägliche Wagenburg vor dem Rathaus mindestens ausdünnen. Für Ulrich Dubrow jedenfalls steht fest: „Wenn der Rat beschließt, dass der Markt hier bleibt, bin ich definitiv weg“, sagt er und prophezeit, dass andere seinem Beispiel folgen würden. Der Backwarenwagen jedenfalls hat schon aufgegeben.