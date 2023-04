Viel Applaus für die neue Radbrücke über die Weser

Von: Philipp Köster

Die Vorzugsvariante sieht einen geschwungenen Verlauf der neuen Radbrücke über die Weser im Unterwasser vor. © Grafik: Rambøll Group

Intschede – Spätestens nach Ansicht des romantischen Sonnenuntergangs über der Weser am Ende der Präsentation waren die rund 40 Zuhörerinnen und Zuhörer in der Intscheder Gemeinschaftssportanlage überzeugt. Zumindest quittierten sie die Vorstellung des geplanten Radbrücken-Neubaus über die Weser im Rahmen der Blender Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend mit viel Applaus.

Werner Stadtlander, Fachdienstleiter Straßen beim Landkreis, und Zeynep Atmaca, Bauingenieurin des Hamburger Planungsbüros Rambøll, hatten den Ratsleuten und dem Publikum in einer rund 50-minütigen Präsentation das Millionenprojekt vorgestellt.



Wie in dieser Zeitung bereits im vergangenen Jahr berichtet, hatte der Kreistag im Jahr 2022 einstimmig seinen Segen für die Version einer geschwungenen Brücke gegeben. Stadtlander betonte gleich: „Ich mache hier nichts anderes, als einen politischen Beschluss umzusetzen.“ Vielleicht hatte er mit mehr Gegenwind aus den Reihen der Bevölkerung oder des Rates gerechnet?

Er stellte neben der Vorzugsvariante auch die anderen Möglichkeiten vor, die aber zum Beispiel am Denkmalschutz gescheitert sind, wenn man etwa direkt am Wehr einen Radweg angebaut hätte. Zugleich unterstrich der Landkreismitarbeiter, dass eine andere Lösung hermüsse als die seit Jahrzehnten bestehende, nämlich dass sich der motorisierte Verkehr den Übergang mit dem Radverkehr teilt. Denn auch nach Abschluss der Bauarbeiten am Wehr wird die Fahrbahn nicht breit genug sein, dass Radler überholt werden können.

Somit würden durch den Neubau kritische Situationen für die Pedalritter vermieden, und der motorisierte Verkehr hätte auf der Einbahnstraße zügigere Ampelphasen, weil die Radler ja dann weg sind.

Die Verweilfläche auf der Daverdener Seite des Brückenneubaus. © Grafik: Rambøll Group

Hinzu kommt Stadtlander zufolge, dass die neue Brücke den Lückenschluss des Radweges an der Kreisstraße 9 von Blender nach Giersdorf bildet – ein wichtiges Kriterium für die Förderfähigkeit. 75 Prozent der Aufwendungen werden aus Bundesmitteln zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur finanziert, gespeist aus Mineralölsteuer-Einnahmen.

Im Raum stehen Gesamtkosten von grob neun Millionen Euro, wenn man die jüngsten Kostensteigerungen schon mit einrechnet. Angesichts der Sicherheitsaspekte, der Entlastung bei den Ampelphasen beim Wehr und des K 9-Radweg-Lückenschlusses spricht Stadtlander beim Brückenbau auch nicht von einem „Prestigeobjekt“.

Laut Bauingenieurin Zeynep Atmaca ist die Entwurfsplanung abgeschlossen. Jetzt geht es an die weiteren Verfahrensschritte. Das international tätige Unternehmen Rambøll übernimmt alle Planungsarbeiten. Stadtlander zufolge ist 2025 mit dem Baubeginn zu rechnen, mit der Fertigstellung – je nach Wetter – eineinhalb Jahre später.

Für die Zuwegung auf Intscheder Gebiet ist der Landkreis darauf angewiesen, dass die Gemeinde Blender und der Mittelweserverband ihm Flächen zur Verfügung stellen. Darum bat Werner Stadtlander in der Sitzung am Donnerstag auch. Sowohl Bürgermeister Patrick Rott als auch Verbandsgeschäftsführer Peter Neumann signalisierten am Freitag auf Nachfrage dieser Zeitung ihr Einvernehmen. „Da stehen wir nicht quer im Stall“, sagte Neumann, auch wenn gemeinsam mit der Gemeinde noch ein paar Fragen zu klären seien. Stadtlander sicherte zu, dass der Landkreis alle Kosten und die Unterhaltung übernehmen würde.

Und wie eingangs geschildert, war auch das Publikum im Grunde einverstanden mit dem Projekt. Ein Anwohner aus der nahen Ortschaft Winkel befürchtete jedoch, der 60 Meter hohe Mast, an dem die Stahlseilkonstruktion befestigt sein wird, würde einen erheblichen Eingriff ins Landschaftsbild bedeuten. Ob es nicht andere Varianten gebe. Stadtlander antwortete, es gebe bei jeder Variante Punkte, die man bemängeln könne. Diese Lösung weise im Vergleich zu den anderen aber die meisten positiven Punkte in einem umfangreichen Kriterienkatalog auf, zumal der Mast an der Spitze nur 30 Zentimeter breit sei.

Eckdaten der Brückenkonstruktion • Einseitig abgespannte Hängeseilbrücke mit einem rückverankerten Mast

• Gesamtbrückenlänge (ohne Dammbauwerke): 264 Meter

• Maximale Spannweite über die Weser: 162 Meter

• Einzuhaltendes Lichtraumprofil: 4,5 Meter mal 25 Meter über höchstem schiffbaren Wasserstand (HSW)

• Nutzbreite (Breite zwischen den Geländern): 3 Meter

• Verweilfläche: 30 Meter Länge und in der Mitte von 3 bis 9 Meter Breite gerundet

• Brückendeckhöhe: 84 Zentimeter

• Geländerhöhe: 1,3 Meter

• Barrierefreiheit: Steigung kleiner gleich 3 Prozent

• dezente Beleuchtung

Quelle: Rambøll Group / Zeynep Atmaca