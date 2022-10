Die Emtinghauser Tischlerei Lübkemann nach dem Großbrand

Von: Philipp Köster

Teilen

Rolf Lübkemann hofft, dass die Brandreste bald entsorgt werden. In diesen Tagen stehen Gespräche mit einer Abbruchfirma an. © Köster

Es vergehen nur wenige Minuten vom Beginn einer kleinen Reinigungsarbeit bis zu dem Zeitpunkt, dass Rolf Lübkemann seine Werkstatt komplett in Flammen sieht. „Meine Existenz brennt!“, schießt es dem Inhaber einer Emtinghauser Tischlerei durch den Kopf. Doch in das Gefühl totaler Verzweiflung beim 61-Jährigen und seiner Frau Birgit kann sich noch am selben Tag erste Hoffnung mischen, weil sofort Hilfe da ist.

Emtinghausen – Rolf Lübkemann ist an diesem Donnerstagvormittag Ende September mit der Beseitigung von Lackresten beschäftigt. Bei dieser Routinearbeit entzündet sich ein Funken. Sogleich entsteht ein kleines Feuer auf dem Boden. „Wir haben mit dem Feuerlöscher draufgehalten. Es war schnell aus“, erinnert sich der Unternehmer. Gemeinsam mit einem Mitarbeiter öffnet Lübkemann Fenster und Türen, damit der Rauch abziehen kann. Da ruft eine Mitarbeiterin: „Da kommt Feuer aus dem Dach!“ In der Tat qualmt es wie verrückt. Schwarzer Rauch tritt aus dem Dach des 1862 erbauten Gebäudes.

Die Feuerwehr wird gerufen. Und Lübkemann rennt wieder in die Werkstatt! „Ich bin wieder rein. Keine Ahnung, warum. Ich war wie ferngesteuert.“ Wieder raus, nun mitten durchs Feuer, das sich schon überall ausgebreitet hat. Rolfs Haare werden angesengt. Derweil handelt Birgit Lübkemann rational, wie sie sagt. „Was muss ich aus dem Wohnhaus holen? Handtasche, Portemonnaie und Handy.“

Innerhalb von nicht einmal 15 Minuten steht die Werkstatt in Vollbrand. Aber auch schnell sind die ersten Löschkräfte aus Felde da, dann treffen die Emtinghauser ein: Sie halten auf das Feuer, aber vor allem kühlen sie die beiden Wohnhäuser von Ehepaar Lübkemann und das von Rolfs betagten Eltern, beide in unmittelbarer Nähe zur Werkstatt.

Den in der Spitze 150 Feuerwehrleuten aus der Samtgemeinde, aus Verden, Achim und Syke gelingt es, den Brand fernzuhalten. Angesichts eines bloßen Katzensprungs Entfernung zwischen totaler Zerstörung und nahezu Makellosigkeit an den Wohngebäuden kann man nur staunen. „Für uns ist das ein Wunder“, sagt Birgit Lübkemann.

Bei dem Brand entstand ein Schaden in mittlerer sechsstelliger Höhe © Christian Butt

Die Dachüberstände qualmen zwar ein bisschen, und auch an der Terrasse beim Elternhaus gibt es leichte Schäden. Doch das ist nichts Gravierendes im Vergleich zum Totalschaden an der Werkstatt in mittlerer sechsstelliger Höhe.

Ein Nebenraum der Werkstatt ist indes erhalten geblieben. Darin lagern noch nahezu unversehrt Holz-Presslinge, Brennstoff aus den Überbleibseln der Tischlerei, dessen sich das Feuer aber nicht bedient hat. Ob das Wohnhaus der Lübkemanns andernfalls nicht auch in Flammen aufgegangen wäre? „Es war eine knappe Kiste“, sagt der Firmeninhaber. Der Durchzündpunkt sei gerade so eben nicht erreicht worden, hieß es vonseiten der Feuerwehr.

Rolf Lübkemann hofft, dass die Brandreste bald entsorgt werden. In diesen Tagen stehen Gespräche mit einer Abbruchfirma an. © Köster

Apropos: Birgit Lübkemann lobt, dass die Löschkräfte das Ehepaar und auch die Nachbarn immer auf dem Laufenden gehalten hätten, wie der Stand sei.

Und fast so schnell wie sich das Feuer ausbreitete, schwappte eine Welle der Hilfsbereitschaft auf die beiden zu: Noch am späten Donnerstagabend, dem Tag des Brandes, stellte der Elektriker einer Partnerfirma die Versorgung mit Strom wieder her, sodass alle Lübkemanns wieder zurück in ihre Häuser konnten. Am Freitag sorgten Geschäftsführer Andreas Grimm-Brühl und seine Frau Martina Brühl dafür, dass weitergearbeitet werden konnte, während das Ehepaar Lübkemann natürlich noch unter Schock stand. Die Firmenfahrzeuge mit Inventar waren ja am Donnerstag unterwegs und vom Brand nicht betroffen. Hinzu kam das Hilfsangebot von Sven Cordes, der vor einigen Jahren noch eine Tischlerei in Thedinghausen betrieb, und in der noch immer die Maschinen stehen: „Ihr könnt alles benutzen“, habe Cordes zu Lübkemann gesagt. Zulieferer meldeten sich: Sie stellten in Aussicht, dass das in der Werkstatt verbrannte Material rasch ersetzt werde, damit die Firma Lübkemann daraus Fenster und Türen fertigen kann. Eine Oytener Tischlerei bot ebenfalls ihre Räume zur Nutzung an. „Die wollten sogar meine Leute übernehmen.“ Kurzum: „Aus allen Richtungen kam Hilfsbereitschaft“, sagt Birgit Lübkemann, wie ihr Mann erfüllt von tiefer Dankbarkeit. Und diese Hilfsangebote ermöglichten nicht nur eine schnelle Wiederaufnahme des Geschäftsbetriebs. Denn: „Die Auftragsbücher sind voll. Auch schon für 2023“, betont Rolf Lübkemann. Sie bestärken ihn darüber hinaus auch in der Absicht, weiterzumachen – und neu zu bauen. Nicht am bisherigen Standort zwischen den Wohnhäusern, sondern im rückwärtigen Teil des Grundstücks. „Ich habe da noch eine 3000 Quadratmeter große Fläche.“ In Kürze stünden Gespräche mit den Behörden an. Bürgermeister Gerold Bremer habe sich auch schon „reingehängt“, wie Birgit Lübkemann berichtet.

Der Unternehmer hofft auf unbürokratische Abläufe, sodass er schnell eine Gewerbehalle errichten kann. „Wenn ich erst mal angefangen habe, dauert das vielleicht ein halbes oder Dreivierteljahr.“ Eines sei klar: Er wolle nicht mit seinen 18 Mitarbeitenden weg aus Emtinghausen.

Doch bei aller Zuversicht, die sich inzwischen wieder breitmacht, unter anderem auch deshalb, weil das Feuer zwar fahrlässig, aber nicht grob fahrlässig verursacht worden sei: Neben dem materiellen Schaden ist für Rolf Lübkemann durch den Brand vor allem ein ideeller Verlust entstanden, der ihm elf Tage später noch die Tränen in die Augen treibt. „Ich habe in dem Gebäude gelernt.“ Nicht nur das Tischlerhandwerk, auch das Rollschuhlaufen. Sein Vater Johann und er hatten den früheren Schweinestall aus dem 19. Jahrhundert mehrmals umgebaut, bis der Fachwerkbau die Gestalt der Produktionsstätte annahm. Zuletzt wurde 2010 eine Heizung installiert.

Der 87-jährige Johann Lübkemann, der die in den 1920er-Jahren in Bahlum gegründete Tischlerei seines Vaters an den heutigen Standort verlegte, war bis zuletzt noch immer in der Werkstatt unterwegs. „Dann müssen wir ihm halt in der neuen Werkstatt auch einen Platz zum Rummuddeln schaffen“, sagt Birgit Lübkemann.

Von Philipp Köster