Die dickste Eibe im ganzen Land: Feierliche Ausrufung des Nationalerbe-Baums am Erbhof

Von: Christian Walter

Teilen

Der feierliche Moment der Ausrufung mit Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer, Professor Andreas Roloff und Samtgemeindebürgermeisterin Anke Fahrenholz. © Christian Walter

Eine rund 400 Jahre alte Eibe am Schloss Erbhof in Thedinghausen ist am Freitag zum Nationalerbe-Baum ausgerufen worden. Damit gehört das stolze Gehölz nun zu bislang 28 in dieser Weise gewürdigten Pflanzen deutschlandweit.

Das musste sein. Selbstverständlich. Dieses Lied hatten vorab sicherlich viele Gäste schon im Kopf – und es dauerte auch nicht allzu lange, bis die Gruppe „Holz-Saiten“ am Freitagnachmittag dann tatsächlich den 70er-Jahre-Volksmusiktitel „Alt wie ein Baum“ von den Puhdys anstimmte, als die rund 400 Jahre alte Eibe am Schloss Erbhof im Rahmen einer Feierstunde offiziell zum Nationalerbe-Baum von Deutschland ausgerufen wurde.

Für musikalisches Rahmenprogramm sorgte die Gruppe „Holz-Saiten“. Der Titel „Alt wie ein Baum“ durfte selbstverständlich nicht fehlen. © Christian Walter

Diese Auszeichnung der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft wurde bislang nur 28 Gehölzen bundesweit zuteil. Der dortige Forstwissenschaftler Professor Andreas Roloff hatte, wie berichtet, die Eibe bei einem Thedinghausen-Besuch eher zufällig entdeckt. Wenig später, es war im vergangenen Dezember, landete eine Mail von ihm bei Samtgemeindebürgermeisterin Anke Fahrenholz, in der stand: „Sie haben hier etwas ganz Besonderes.“ – „Da waren wir gleich Feuer und Flamme“, sagte die Verwaltungschefin am Freitag, als sie gemeinsam mit viel Polit-Prominenz aus Samtgemeinde, Landkreis und Landesregierung, darunter Umweltminister Christian Meyer, die Eibe in den erlauchten Kreis der Nationalerbe-Bäume erhob.

„Es ist schon faszinierend“, sagte Landrat Peter Bohlmann in seinem Grußwort. „Das Areal rund um den Erbhof wird beständig bedeutender als Treffpunkt für kulturelle Veranstaltungen. Da überrascht es umso mehr, dass man hier noch so etwas Unbekanntes entdeckt.“ – Offensichtlich muss man vom Fach sein, um das Alter und die Bedeutung eines Baumes auch zu erkennen.

Die hiesige Landtagsabgeordnete Dörte Liebetruth (v.l.), Samtgemeindebürgermeisterin Anke Fahrenholz, Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer, Dendrologe Andreas Roloff und Landrat Peter Bohlmann nach der Ausrufung. © Christian Walter

Eben wie Andreas Roloff. Der Baum-Experte aus Bremen widmete sich in seiner Laudatio auf die Eibe ausführlich den Besonderheiten der Baumart generell und des Thedinghauser Exemplars im Speziellen. 4,82 Meter beträgt etwa deren Stammumfang – deutlich mehr als für die Auszeichnung erforderlich und etwas Besonderes, weil Eiben sehr langsam wachsen. „Damit ist sie die dickste Eibe in ganz Deutschland, die öffentlich zugänglich ist“, so der Forstwissenschaftler, der berichtete, dass er auf den britischen Inseln schon etliche Bäume gesehen habe, die die 1.000 Jahre geknackt hätten. In Deutschland sei ihm nicht ein einziger solcher Baum bekannt, egal welcher Art. Und einen Grund wusste er dafür auch anzuführen: „Das ist die deutsche Gründlichkeit“, sagte Roloff und verwies auf das Stichwort Verkehrssicherungspflicht, für die Bäume immer wieder Äste verlören, bis sie gar keine Möglichkeit mehr hätten, 1.000 Jahre alt zu werden.

Das Umfeld in Thedinghausen dagegen sei sehr gut geeignet für einen in Ruhe alternden Baum: Die rund 400 Jahre alte Eibe steht geschützt in der Parkanlage neben dem Schloss, zudem wächst rings um ihren Stamm ein Teppich aus Efeu, was dazu führt, dass schon von Natur aus niemand über ihre Wurzelbereiche läuft.

14 Meter hoch, 25 Meter breit: Die Thedinghauser Eibe ist nicht nur sehr alt, sondern auch beeindruckend und prächtig. © Christian Walter

„Die Bedeutung von Natur und Leben merken wir ganz besonders in diesen Zeiten“, sagte Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer (Grüne) und spielte damit auf den Klimawandel an. Zur Zeit der Pflanzung der alten Eibe sei der 30-jährige Krieg in Europa noch am Anfang gewesen, sagte Meyer zur historischen Einordnung, niemand hätte sich damals groß Gedanken um die Natur gemacht. „Da gab es hier nicht viel Wald, es war eine eher kahle Landschaft“, so Meyer, der das Pflanzen eines Baumes auch als „Symbol der Hoffnung“ für die Bevölkerung im Kontext der damaligen Kriegszeit bezeichnete.

Zudem sprach der Minister von Bäumen als „Superhelden“, die Mensch und Tier vieles gäben: Sauerstoff, Schatten, kühle Plätze – und Glücksgefühle. Des Weiteren seien Bäume bedeutende Bio-Faktoren für etliche Tier- und Pflanzenarten und somit unabdingbar für zahlreiche Ökosysteme. Die Eibe in Thedinghausen würdigte der Umweltminister schließlich als „lebendes Fossil“.

Besondere Ehre: Die Thedinghauser Eibe befindet sich nun in illustrer Gesellschaft mit 28 weiteren in dieser Weise gewürdigten Nationalerbe-Bäumen deutschlandweit. © Christian Walter

Die Deutsche Dendrologische Gesellschaft vergibt die Auszeichnung Nationalerbe-Baum seit 2019. Ziel ist eine „Top 100“ alter Bäume in der ganzen Republik, möglichst gleichmäßig verteilt über alle Bundesländer. Die nächste Ausrufung in Niedersachsen steht Ende September an, dann ist die Klosterlinde Hankensbüttel-Isenhagen bei Gifhorn an der Reihe. Damit wird sich Niedersachsen dann mit vier Nationalerbe-Bäumen schmücken können.

Aufmerksame Zuhörerschaft: Oytens Bürgermeisterin Sandra Röse, Andreas Brandt, Bürgermeister des Fleckens Langwedel, und Verdens Bürgermeister Lutz Brockmann. © Christian Walter

Im Publikum verfolgten die allermeisten Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der Landkreis-Kommunen den Festakt. Und so konnte sich Anke Fahrenholz in ihrem Schlusswort, nachdem Thema gewesen war, dass es in der Samtgemeinde Thedinghausen prozentual die geringste Waldfläche und in der Gemeinde Dörverden die meiste gibt, mit den Worten an den dortigen Bürgermeister Arne Jacobs wenden: „Bei dem Thema werden wir euch niemals einholen, das schaffen wir nicht. Aber dafür haben wir jetzt die Eibe!“ – Darauf ein Glas Sekt. Prost.