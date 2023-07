Deutschland-Tour: Streckenposten für die Samtgemeinde Thedinghausen gesucht

Von: Philipp Köster

So wie diese junge Frau beim Start der vierten Etappe der Deutschland-Tour im August vergangenen Jahres in Schiltach in Baden-Württemberg dürfen auch die Bürgerinnen und Bürger der Samtgemeinde sich und ihre Vorgärten herausputzen, wenn die Deutschland-Tour in diesem Jahr durch die Region führt, wünscht sich Verwaltungschefin Anke Fahrenholz. Es muss ja nicht unbedingt eine Schwarzwaldtracht sein. © Deutschland-Tour / Marcel Hilger

Samtgemeinde – Zur Deutschland-Tour, die Ende August durch die Samtgemeinde führt (wir berichteten), hat sich jetzt auch die Verwaltung in einer Pressemitteilung geäußert, nachdem Samtgemeindebürgermeisterin Anke Fahrenholz noch aktuelle Gespräche mit der Veranstalterin Gesellschaft zur Förderung des Radsports geführt hat.

Die vierte und letzte Etappe des bedeutendsten deutschen Profiradrennens mit etlichen erstklassigen Teams, die auch bei der Tour de France am Start waren, führt von Hannover nach Bremen und dabei mitten durch die Samtgemeinde. In der ursprünglichen Planung wäre die Samtgemeinde nur gestreift worden und die Rennfahrer über Syke nach Bremen gesaust.

An der Strecke können alle Sportfans kostenlos dabei sein, um das Radrennen live zu erleben – neben den Profis auch bis zu 3 500 Aktive bei zwei Jedermann-Rennen. Zudem überträgt das ZDF das Spektakel live in 180 Länder just ab dem Moment, in dem die Rennfahrer der Deutschland-Tour Oiste erreichen.

Das Profirennen verläuft laut Mitteilung des Rathauses am Sonntag, 27. August, voraussichtlich zwischen 15.25 und 16 Uhr durch die Samtgemeinde. Von Oiste geht es weiter über Wulmstorf, Beppen, Beppener Bruch, Westerwischer Straße in Thedinghausen, Dibberser Landstraße, Querdamm und Bremer Straße in Riede nach Weyhe-Ahausen und weiter nach Bremen.

Unter anderem werden zehn Mannschaften aus der sogenannten World-Tour am Start sein. Die World-Tour bildet das Teamgerüst für die bedeutendsten Mehrtages-Radrennnen und Klassiker weltweit. Soeben haben einige bekannte deutsche Fahrer, die bei der Tour de France am Start waren, ihre Teilnahme an der Deutschland-Tour bekundet: Nils Politt, Nikias Arndt, John Degenkolb und Georg Zimmermann.

Die Jedermann-Rennen für Hobbysportler starten gegen 9 Uhr am Weserstadion in Bremen und teilen sich in zwei Strecken zu 67 und 106 Kilometer auf: die Bremer und die Weserrunde. Beide Distanzen führen über Weyhe und Syke, die längere nach Hoya und Blender. Die Aktiven auf der längeren Tour durchqueren die Samtgemeinde zwischen 10 und 12 Uhr auf der gleichen Strecke wie nachmittags die Profis. Die kürzere Tour geht durch Bahlum, Emtinghausen und Donnerstedt. An der Kreuzung Westerwischer Straße / Lehmstraße treffen die beiden Distanzen wieder aufeinander.

Samtgemeindebürgermeisterin Anke Fahrenholz ruft die Bürgerinnen und Bürger dazu auf, Straßen, Vorgärten und Häuser entlang der Strecken zu schmücken und die Teilnehmenden bei der Durchfahrt kräftig anzufeuern. Auch Musikgruppen, Bands und Spielmannszüge seien mit musikalischen Beiträgen Abwechslung und Motivationshilfe.

Vereine und Organisationen aus der Samtgemeinde werden gebeten, freiwillige Streckenposten (Mindestalter 16 Jahre) zu melden, die während der Sperrzeiten der Rennstrecke die Posten besetzen. Sofern die Vereine Spendenbescheinigungen ausstellen können, honoriert der Veranstalter diesen ehrenamtlichen Einsatz mit 100 Euro (bei fünf Personen) und bis zu 500 Euro (bei 20 Personen).

Die Strecke des Radrennens wird ab Mitte August durch Hinweisplakate kenntlich gemacht. Diese Streckenplakate und zusätzliche Halteverbotsschilder weisen darauf hin, dass die Route am 27. August nicht beparkt werden darf. Über alle Sperrhinweise und Streckenverläufe kann man sich kurz vor der Veranstaltung auf den Internetseiten der Deutschland-Tour informieren.

Anke Fahrenholz: „Ich freue mich auf dieses einmalige Spitzensport-Ereignis und hoffe, dass wir uns den Sportlerinnen und Sportlern sowie den Zuschauerinnen und Zuschauern aus aller Welt als tolle Gastgeber zeigen.“ pk/ps

Weiter Infos und Einzelheiten unter

www.deutschland-tour.com